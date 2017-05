Starker Kampfabend in Weißwasser Im Hauptkampf setzte sich Roman Golovashchenko durch technischen Knockout in der zweiten Runde gegen Kai Kurzawa durch

Dominik Klose aus Weißwasser bezwingt Giorgi Aduashvili aus Georgien in der dritten Runde. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Die Boxfans haben am Sonnabendabend in Weißwasser einen starken Kampfabend in der Eisarena der Stadt bestaunen können. Die Pelk-Boxpromotion präsentierte mehrere Titelkämpfe, darunter WBCA und IBO. Im Hauptkampf setzte sich Roman Golovashchenko durch technischen Knockout in der zweiten Runde gegen Kai Kurzawa durch. In einem weiteren WBCA-Titelkampf kam es ebenfalls zu einem technischen Knockout. Lokalmatador Dominik Kosel setzte sich in der dritten Runde gegen Girogi Aduashvili aus Georgien durch. Im Cruisergewicht traf Tino Fröhlich auf den Georgier Mindia Nozadze. Am Ende durfte Tino Fröhlich seinen Titel behalten. Der Kampf von David Hagen und Dzianis Makar aus Weißrussland wurde als Unentschieden bewertet. (sz/on)

