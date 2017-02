Starker Fuchs Eishockey-Profi Dennis Palka steht beispielhaft dafür, warum Weißwasser in dieser Saison bisher so erfolgreich spielt.

Dennis Palka lässt nicht nur im Kraftraum die Muskeln spielen. Der Stürmer hat für die Lausitzer Füchse in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt. © andré schulze

Als Dennis Palka in Gummersbach geboren wurde, waren die Handballer des VfL erster gesamtdeutscher Meister geworden, hatten in zwei spannenden Endspielen 1991 den SC Magdeburg bezwungen. Es wäre also naheliegend, wenn der Junge einmal zu dem kleinen Ball greifen würde. Aber das liegt ihm fern. Er spielt Fußball – und Eishockey. Als er sich mit sechs Jahren für eine Sportart entscheiden soll, ist seine Wahl eindeutig: „Ich bin bei dem geblieben, was mir mehr Spaß gemacht hat.“

Palka ist fasziniert vom schnellen Spiel mit der kleinen Scheibe. In seinem Heimatort Wiehl bei Gummersbach lernt er das Laufen auf Schlittschuhen. Vater Darius bringt ihn schon zu den „Bambinis“ nach Köln zum Training, Mutter Elisabeth unterstützt das aufwendige Hobby. Mittlerweile betreibt er es beruflich. Mit den Lausitzer Füchsen spielt Palka eine starke Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Der Stürmer war im Sommer nach einem Jahr aus Bietigheim nach Weißwasser zurückgekehrt. 15 Tore hatte er für den Vizemeister erzielt, doch für die Steelers war er mit 24 Jahren zu alt – oder zu jung, je nach Betrachtungsweise. Er zählt nicht mehr zu den in der DEL 2 geforderten U24-Spielern, ist aber auch noch kein erfahrener Profi.

Doch gerade deshalb passt einer wie Palka bei den Füchsen perfekt ins Konzept. Sie setzen auf Spieler, die auf dem Weg nach ganz oben sind. Für die ist Weißwasser ein gutes Sprungbrett, weil sie in einer jungen Mannschaft bereits Verantwortung übernehmen müssen. „Hier habe ich die beste Chance gesehen, mich weiterzuentwickeln“, sagt Palka. Nach 37 Spielen stehen 13 Tore und zehn Vorlagen in seiner Statistik, eine beachtliche Quote.

„Wir sind alle jung, jeder ist hochmotiviert“, sagt er – und erklärt damit vielleicht den Erfolg der Füchse. „Keiner hat irgendwelche Starallüren. Jeder ist gleichberechtigt, es wird aber auch von jedem viel verlangt.“ Eine Ergebnisdelle mit drei Niederlagen in Folge konnten sie am vorigen Sonntag mit dem Sieg im Sachsenduell gegen Crimmitschau erst mal unterbrechen, ob sie schon raus sind, mag auch Palka noch nicht sagen, aber: „Wir wollen nicht abfallen und das, was wir uns bisher erspielt und verdient haben, wegwerfen.“

Das ist in der Schlussphase der Hauptrunde eine neue Situation für die Lausitzer, jedenfalls von außen betrachtet. Bisher konnten sie als Überraschungsteam nur gewinnen, jetzt haben sie etwas zu verteidigen: Platz fünf, die direkte Qualifikation für die Play-offs. „Wir spüren diesen Druck, konnten zuletzt nicht unsere beste Leistung abrufen“, räumt Palka ein, „aber wir haben uns zusammengesetzt und das erörtert. Wir werden wieder voll angreifen.“

Dabei dürfte das Heimspiel gegen den Vorletzten Heilbronn am Freitag für den Kopf schwieriger sein als die Auswärtsaufgabe beim Tabellenzweiten in Frankfurt/Main am Sonntag. Dreimal haben sie gegen die Löwen bisher gespielt – und jedes Mal knapp verloren. „Das ist ein harter Brocken, ja. Trotzdem geben wir uns nicht schon vorher geschlagen, egal, ob der Gegner Bietigheim, Frankfurt oder sonst wer ist.“ Seine Zukunftsplanung verschiebt Palka für das gemeinsame Ziel. „Das ist das, was jetzt wichtig ist. Für alles andere gibt es noch genug Zeit – auch nach der Saison.“

Bei der Auswahl seines Vereins schaue er weniger darauf, was die Stadt zu bieten hat. „Mir ist es wichtiger, dass der Klub gut organisiert und die Mannschaft harmonisch ist.“ Diese Voraussetzungen sind in Weißwasser derzeit erfüllt. Allerdings führt Palka mit seiner Freundin Verena eine Fernbeziehung – mit fast 700 Kilometern Abstand. „Das ist nicht einfach, aber es funktioniert“, meint er. Sie hat einen Job in einer Rechtsanwaltskanzlei in Köln.

Palka könnte als Bürokaufmann arbeiten. Die Ausbildung konnte er zu seiner Duisburger Zeit bei einem Sponsor absolvieren. „Ich hatte von einigen Ex-Profis gehört, wie schwer es ihnen gefallen ist, nach der Karriere mit 35 noch mal zu lernen. Mir ging es in der Schule relativ leicht von der Hand, also habe ich es gleich im Anschluss gemacht.“ Ob er diesen Beruf später ausübt, darüber macht sich Dennis Palka keine Gedanken. Er lebt seine Leidenschaft.

