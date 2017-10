Starker Einstand für Trainer Hentschel Die SG Crostwitz 1981 konnte sich gegen Weixdorf durchsetzen.

Fußball. Thomas Hentschel, dem neuen Trainer der abstiegsbedrohten SG Crostwitz 1981, ist am Sonntag ein guter Start gelungen. Sein Team gewann vor 95 Zuschauern das Heimspiel gegen die SG Weixdorf glatt mit 3:0 (2:0). Alle drei Treffer gingen auf das Konto von Torjäger Radim Vechet (16., 29., 61. Minute). Der steht nun in der Torjäger-Statistik mit zehn Treffern an der Spitze – gleichauf mit Andreas Kober vom SV Zeißig und Petr Mecir vom SV Oberland Spree. Mit diesem Erfolg zogen die Crostwitzer in der Tabelle mit insgesamt zehn Punkten an Weixdorf (8 Pkt.) vorbei und verbesserten sich auf Platz elf. Der SV Oberland Spree verlor dagegen sein Heimspiel gegen den SV Rot-Weiß Bad Muskau mit 2:3 und ist nun mit 13 Zählern Tabellensechster direkt vor dem SV Zeißig (12 Pkt.). Der musste sich beim FSV Oderwitz knapp mit 3:4 geschlagen geben. Dreifacher Torschütze war bei den Hausherren, die schon zur Pause mit 2:1 führten, Dawid Wieckiewicz. (ck)

