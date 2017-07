Starker Auftritt der Weixdorfer Beim Test gegen Wesenitztal fallen insgesamt zehn Tore. Kreisoberliga-Aufsteiger SV Bautzen schlägt Lawalde.

© Uwe Soeder

Fußball-Testspiele. Die SG Weixdorf feierte in einem Vorbereitungsspiel beim SV Wesenitztal einen überraschend klaren 7:3-Erfolg. „Das klingt natürlich sehr gut, aber man darf das Ergebnis nicht überbewerten“, sagte der Weixdorfer Co-Trainer Kai Vogel. „Unser Gegner hat vormittags eine volle Trainingseinheit absolviert. Das zeigte sich dann in der zweiten Halbzeit. Trotzdem muss man die Tore erst einmal schießen. Mit der Trefferausbeute bin ich sehr zufrieden.“

Felix Röthig traf dreifach, Neuzugang Sören Becker vom FV Süd-West zeigte mit zwei Treffern seine Torgefährlichkeit. Riko Klausnitzer und Philipp Wagner waren ebenso erfolgreich. Maik Kühn (2) sowie der ehemalige Großröhrsdorfer Rico Rudolph waren die Schützen für Wesenitztal. Die zweite Mannschaft aus Weixdorf kam beim Kreisoberliga-Aufsteiger SG Großnaundorf zu einem 5:2-Sieg. Maik Fließbach erzielte die zwei Tore der Hausherren.

Torreich ging es bei der Partie des Radeberger SV gegen Empor Possendorf zu. Beim 4:4 trugen sich Felix Claus, Tim Walter, Mark Abdin und Maximilian Lehnert für den RSV in die Schützenliste ein. Beim 4:1-Sieg von Motor Cunewalde gegen Traktor Malschwitz führte sich der Ex-Oppacher Dominique Neumeister mit zwei Treffern bestens ein. Mit Stephan Mitscherlich und Andreas Wanacki standen zwei weitere Spieler aus Oppach in der Startformation der Motor-Elf. Vom Schönbacher FV kam Robin Freudenthal nach Cunewalde.

Stark ersatzgeschwächt kassierte der Königswarthaer SV gegen das Landesklasse-Team des BSV Sebnitz eine 1:7-Niederlage. „Wir hatten viele Ausfälle heute“, sagte Trainer Frank Lippmann. „Aber das ist zweitrangig, es war eine sehr gute Trainingseinheit. In 14 Tagen beginnt die neue Saison, dann muss die Mannschaft fit sein.“ Das einzige Tor für den KSV erzielte Lorenz Pilz, der aus der A-Jugend langsam an den Männerbereich herangeführt wird.

Bereits am Donnerstag gab es gegen den Kreisoberliga-Absteiger TSV Pulsnitz einen 3:1-Sieg. Henning Nowotny zeichnete sich als Doppeltorschütze aus, André Zschuppe traf ein Mal. Für die Lebkuchenstädter war Nico Rosenbaum erfolgreich. Der SV Bautzen, Aufsteiger in die Kreisoberliga, kam zwei Tage nach einer 0:1-Pleite am Donnerstag beim 1. Rothenburger SV zu einem 3:1 gegen die TSG Lawalde. Nico Mirzwa (2) und Marcel Pietsch trafen für die Elf um Coach Klaus Vorwerk. (jj)

Weitere Testspiele: Oppach – Gnaschwitz-Doberschau 2:7, Zschachwitz – Rammenau 7:0, Nebelschütz – Wittichenau 0:10, Gebelzig – Hochkirch 3:0, Reichenbach – Göda 2:2, Ullersdorf – Großröhrsdorf II 3:5, Stolpen – Arnsdorf 8:2, Wachau II – SpG Bretnig/Rammenau 1:0, Ottendorf-Okrilla – Berbisdorf 4:2, SpG Lomnitz/Großnaundorf – Radeberg II 0:8, Burkau – Haselbachtal 3:2, Kleinhänchen – Wittichenau 2:5, SpG Kubschütz/Hochkirch – Strehlen 6:4, Milkel/Großdubrau/Radibor – Lohsa/Weißkollm II 1:9, SpG Stolpen/Neustadt – Großdrebnitz 3:5.

zur Startseite