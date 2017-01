Starker Auftakt für Severin Thiele Der Schirgiswalder Schüler erreicht in mehreren Rennen Plätze auf dem Siegerpodest.

Severin Thiele vom Skiclub Rugiswalde legte einen guten Saisonstart hin. © privat

Auch für die besten deutschen Nachwuchsfahrer läuft die alpine Skisaison wieder auf Hochtouren. Der Schirgiswalder Severin Thiele, der für den SC Rugiswalde startet, erzielte dabei in den Punkterennen des Deutschen Skiverbandes (DSV) die ersten Erfolge. Zunächst stand auf der hervorragend präparierten Piste am Götschen im Berchtesgadener Land Thieles Lieblingsdisziplin auf dem Programm. Er erwischte im Slalom einen sehr guten Start und setzte sich mit einem beherzten ersten Lauf an die Spitze des Starterfeldes. Mit einem Vorsprung von vier Zehntelsekunden ging der Schirgiswalder in den zweiten Durchgang, behielt die Nerven und gewann das Rennen.

Dann folgte an gleicher Stelle ein Riesenslalom. Dieses Rennen hatte seinen besonderen Reiz, denn dem zeitschnellsten Mädchen und Jungen winkt der Ehrenpreis „Wasti Hölzl“. Nach dem ersten Durchgang führte Severin mit 4/100 Sekunden Vorsprung auf seinen Trainingskameraden. Unter der stimmungsvollen Flutlichtatmosphäre gelang es ihm, im zweiten Lauf seinen Vorsprung auszubauen und die Tagesbestzeit abzuliefern.

Kurz darauf folgten die nächsten Rennen in Hochfügen/Österreich. Ein halber Meter Neuschnee war auch für die Sportler eine Herausforderung. Severin Thiele lag nach dem ersten Durchgang des Riesenslaloms nur auf dem dritten Platz. Mit einem sehr guten zweiten Lauf konnte er sich am Ende aber noch über den Tagessieg freuen. Im Slalom musste sich der Schirgiswalder nach zwei soliden Durchgängen nur seinem Dauerrivalen aus dem Inngau geschlagen geben und wurde Zweiter. (tt)

