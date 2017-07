Starke Vorstellung von Rammenau Bei vielen Teams aus dem Kreis läuft die Saisonvorbereitung. Ex-Dynamo Lippmann unterliegt beim Einstand als KSV-Trainer.

In der Saison 2015/16 war Frank Lippmann (links) noch Coach bei der Reserve vom Bischofswerdaer FV 08. Nun sitzt er in Königswartha auf der Trainerbank. Unser Foto zeigt ihn beim Landesklasse-Spiel im Oktober 2015 in Radebeul mit Mannschaftsleiter Sylvio Metzner. © Christian Kluge

Fußball. Der Dresdner Stadtoberligist Radeberger SV absolvierte in der vergangenen Woche zum Auftakt in die Vorbereitung zwei Testspiele. Am Mittwoch gastierten die Bierstädter beim 1. FC Pirna. Nach einer 2:1-Pausenführung für den RSV trennte man sich am Ende mit 2:2. Florian Palme brachte die Gäste in der 14. Minute in Front, fünf Minuten später glich Daniel Matouschek aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Tim Walter zur erneuten Führung. Die Hausherren steckten nicht auf und kamen durch Paul Pöschel zum Ausgleich (88.). „Wir mussten heute stark improvisieren. Fast unsere gesamten Abwehrspieler fehlten, andere Leute mussten auf nicht angestammten Positionen aushelfen. Da fehlte natürlich hinten die Stabilität,“ erläuterte Trainer Markus Seidel. Nach längerer Pause gab Marco Widtmann wieder seinen Einstand. Auch Youngster aus dem eigenen Nachwuchs wurden getestet.

Am Sonnabend empfingen die Radeberger dann den Landesligisten VfL Pirna-Copitz. Der Zwei-Klassen-Unterschied zeigte sich dann auch im Ergebnis. Die Gäste siegten mit 6:2 (2:1). Allerdings hielt der Außenseiter die Partie lange Zeit offen. Die frühe Führung durch Kay Weska (2.) kompensierte Mark Abdin in der 33. Minute. Marius Riedel schoss Copitz erneut in Front (39.) – und wieder glich der RSV aus (51.). Riedel (62., 64.), Weska (82.) sowie Viktor Löwe (86.) nutzten dann die konditionelle Überlegenheit des Sechstklässlers aus.

Königswartha unterliegt

Eine überraschend starke Vorstellung lieferte der SV Rammenau mit einem 4:1 (4:0)-Sieg bei der SG Schönfeld ab. Im Dresdner Hochland machten Conrad Wähner (6.), Marco Schlegel (22.) sowie Daniel Hauswald (24., 36.) bereits bis zur Pause alles klar. Den Gastgebern – Dritter der Kreisoberliga Sächsische Schweiz/Osterzgebirge – blieb nur der Ehrentreffer (72.).

Eine knappe 1:2 (0:0)-Niederlage kassierte Grün-Weiß Hochkirch gegen den SC Großschweidnitz/Löbau. Philipp Nehrettig traf für die Gäste im Doppelpack (73., 78.), Silvio Berner erzielte in der 85. Minute das Anschlusstor. Der Königswarthaer SV unterlag dem Landesklasse-Team vom SV Trebendorf mit 2:4 (1:2). Beim Trainereinstand des ehemaligen Dynamo Dresden-Kickers Frank Lippmann in Königswartha erzielte David Fleißner beide Treffer für die Gastgeber. Mit Roman Brückner und Felix Rehor liefen zwei Ex-Kamenzer zum ersten Mal im Trikot des KSV auf.

