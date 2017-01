Kegeln OKV-Meisterliga Männer Starke Teamleistung Mit einer starken Teamleistung hat die 1. Männermannschaft von Blau-Weiß Gröditz in der OKV-Meisterliga die TSG Bernsdorf bezwungen.

Mit einer starken Teamleistung hat die 1. Männermannschaft von Blau-Weiß Gröditz in der OKV-Meisterliga die TSG Bernsdorf mit 6:2 (3224:3110) bezwungen. Frank Thiele (540) und Tom Schilling (501) konnten einen Punkt und 22 Holz Vorsprung sichern. Im zweiten Paar erspielten Torsten Dubiel (530) und Martin Pöhls (550) einen weiteren Punkt und insgesamt 37 Holz Vorsprung. Maik Bruchholz (547) und Torsten Hanisch (556) sicherten den am Ende klaren Sieg. Die Gröditzer behaupten damit die Tabellenführung in der OKV Meisterliga 120. (TH)

zur Startseite