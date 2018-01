Starke Spritze für die Feuerwehr Die Kameraden in Wünschendorf sind mit bester Technik ausgerüstet.

© Roland Halkasch

Wünschendorf. Die Freiwillige Feuerwehr in Wünschendorf hat eine neue Tragkraftspritze erhalten. Nach Angaben der Kameraden handelt es sich um „die stärkste Spritze ihrer Klasse“. Das Gerät pumpt bis zu 1 650 Liter Wasser pro Minute durch die Schläuche. Für den nötigen Druck sorgt ein Dreizylinder-Motor mit einem Hubraum von knapp 900 Kubikzentimetern. Dank dieser leistungsstarken Spritze kann das Löschwasser auch über weitere Strecken befördert werden, was gerade in weitläufigen Gemeinden wie in Wünschendorf besonders wichtig ist, wie die Wehrleitung erklärt. Die alte Spritze war zwölf Jahre alt und defekt. (SZ)

