Volleyball-Sachsenklasse Starke Spiele nicht belohnt Der SV Elbland Coswig-Meißen verliert daheim gegen Zittau und TU Dresden III jeweils mit 2:3.

Der 7. Spieltag fand für den SV Elbland Coswig-Meißen erneut vor heimischer Kulisse statt. Zu Gast waren der VV Zittau I und der USV TU Dresden III.

Im ersten Spiel ging es gegen die Zittauer, die den Elbländern noch nie richtig lagen. Zittau war gleich hellwach und die Coswiger brauchten eine Weile, um auf Touren zu kommen. Die Gäste gingen schnell mit vier Punkten in Führung und gaben den Vorpsung auch nicht mehr aus der Hand (19:25). Doch Elbland kämpfte sich ins Spiel zurück und drehte im zweiten Satz den Spieß um (25:18). Der dritte Satz ging wieder an Zittau (15:25), der vierte an die Gastgeber (25:17). So musste am Ende der Tiebreak entscheiden. Dort ging Elbland mit 8:6 in Führung, aber nach dem Seitenwechsel kamen die Blau-Weißen von der Rolle und verloren mit 9:15.

Spitzenreiter an die Wand gespielt

Im zweiten Spiel wartete der ungeschlagene Tabellenführer aus Dresden. Und es entwickelte sich ein Schlagabtausch. Die Dresdner legten ihre Erfahrung auf die Waagschale und brachten Elbland immer wieder in Bedrängnis. Die Hausherren wurden zwar stärker, aber der Satz ging an die das TU-Team (21:25). Die Coswiger nahmen den Schwung allerdings mit und spielten den Tabellenführer an die Wand (25:15). Ähnlich sah es im dritten Satz aus (25:19), doch TU kam zurück und entschied den vierten Satz (22:25). Im Tiebreak war bei den Coswigern dann leider die Luft raus und TU Dresden III dominierte von Beginn an. Elbland verlor den letzten Satz mit 9:15.

