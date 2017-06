Starke Regenfälle überschwemmen Weißwasser Ein Unwetters legte am Mittwochabend Teile der Stadt lahm. Entwarnung ist in Sicht.

Kurz nach dem Unwetter am Mittwochabend: Zwischen Straße des Friedens und dem Bahnhofsvorplatz steht das Wasser kniehoch. © R. Bartsch

Weißwasser. Vollgelaufene Keller, Strom- und Ampelausfälle sowie überschwemmte Straßen. Das ist das Bild, das sich in Weißwasser und Teilen der Region nach einem heftigen Unwetter mit Starkregen und Gewitter am Mittwochabend abzeichnete. In der Straße des Friedens stand eine Tiefgarage unter Wasser. Wegen der überlasteten Regenkanäle staute es sich in diesem Bereich und überschwemmte einen Teil des Bahnhofsvorplatzes. Auch andere Straßen standen kurzzeitig knietief unter Wasser, so an der Görlitzer/Ecke Bautzener oder in der Schillerstraße. Auf der Saschowawiese lief der aufgestaute Regen in einen Einkaufsmarkt. Im Jahnbad wurde ein Dach abgedeckt. Elf Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr rückten zu 18 Einsätzen aus, meist wegen vollgelaufener Keller. „Ein Großteil erledigte sich von selbst, nachdem der Regen aufgehört hatte und das gestaute Wasser abfließen konnte“, berichtete Frank Wolsch von der Feuerwehr. Schwerpunkte waren neben der Straße des Friedens die Rosa-Luxemburg-Straße. Nur einmal vor einigen Jahren habe die Feuerwehr in so kurzer Zeit zu noch mehr Einsätzen fahren müssen, so Wolsch.

In Bad Muskau schlug die Sirene auf dem Dach des Rathauses noch in den Abendstunden mehrmals Alarm. Kurz darauf rasten die Kameraden der Feuerwehr zu mehreren Einsätzen Bei der Rettungsleitstelle Hoyerswerda liefen am frühen Abend die Telefone heiß. Die von dort aus koordinierten Einsatzkräfte der Stadt- und Gemeindefeuerwehren halfen in über 120 Fällen. Auch außerhalb des Altkreises Weißwasser handelte es sich meist um Überschwemmungen, volle Keller und in Häuser eindringendes Wasser. „Wir haben noch keine vollständige Übersicht und noch nicht alles aufgearbeitet. Aber es geht schon wieder los“, so die telefonische Auskunft gestern Vormittag. Auch die Feuerwehr Weißwasser rückte am Donnerstagfrüh zu ihrem ersten Einsatz aus.

Das Unwetter kam nicht überraschend. Im Gegenteil, es war von den Wetterdiensten vorhergesagt worden. Dennoch ging ab 17.30 Uhr alles blitzschnell. Der Himmel über Weißwasser verdunkelte sich binnen weniger Minuten. Schneller als der Regen waren Blitz und Donner. Strichweise gingen Hagel oder Graupelschauer nieder. Häufig standen sekundenlang dicke Blitzbündel über den Häusern. Im Sparkassengebäude in der Bahnhofstraße legte ein Einschlag, kurz nach 18 Uhr, Strom- und Telefon lahm. Selbst das Mobilfunknetz war für geraume Zeit gestört. Das Ausmaß war aber viel flächendeckender. Nach Auskunft der Stadtwerke Weißwasser fiel im Versorgungsbereich für 17 Minuten der Strom aus. Damit waren rund 12 500 Anschlüsse und noch mehr Kunden ohne Strom. „Ursache war ein technisches Problem im Netz unseres Vorversorgers“, so SWW-Sprecher Igor Dimitrijoski. Die Anlagen und Versorgungseinrichtungen der Stadtwerke selbst blieben unversehrt.

Die Stärke, mit der Regen und Gewitter auftraten war örtlich sehr unterschiedlich. In Görlitz und Niesky konnte von Starkregen kaum die Rede sein. Während in Mühlrose heftige Niederschläge zu verzeichnen waren, spürte das wenige Kilometer entfernte Trebendorf davon nur wenig. Laut dem Deutschen Wetterdienst lagen die Niederschlagssummen zwischen 50 und 80 Liter pro Quadratmeter, örtlich sogar bei bis zu 110 Liter pro Quadratmeter.

Am Donnerstag staute sich das Wasser nach einem Landregen an einigen Gullys erneut. Aber Weißwasser und die Region können aufatmen. Mit Starkregen ist am Wochenende nicht mehr zu rechnen. Das ist auch für die Pegelstände an der Neiße ein gutes Zeichen. Am Donnerstagnachmittag lagen laut Landeshochwasserzentrum für die Neiße keine Hochwassermeldungen vor. Aber für die Spree.

