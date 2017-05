Starke Profiboxer in Weißwassers Eishockeytempel Peter Pelk veranstaltet seine jährliche Fightnight. Diesmal geht der Boxpromoter ins Risiko.

Dominik Kosel bei seinem Kampf in Weißwasser vor einem Jahr. Damals bezwang er den Polen Pawel Juszkiewicz einstimmig nach Punkten. © Joachim Rehle

Am Sonnabendabend, gegen 18 Uhr, wird in der Weißwasseraner Eisarena der erste Gong erklingen, voraussichtlich deutlich nach Mitternacht der letzte. Peter Pelk, Inhaber der gleichnamigen Kampfsportschule in Weißwasser und eines Sicherheitsdienstes, veranstalt wieder seine Profiboxgala im Eisstadion Weißwasser, seit 2007 übrigens die zehnte in der Spielstätte der Lausitzer Füchse, unmittelbar nachdem das Eis abgetaut ist.

Diesmal fehlt allerdings der Weißwasseraner Publikumsliebling. Pelk-Sohn Matthias wird anders als bei allen bisherigen Pelk-Veranstaltungen nicht in den Ring steigen. Dem 36-Jährigen macht immer noch eine Schulterverletzung schwer zu schaffen, die er sich bei seinem letzten Kampf vor ziemlich genau einem Jahr zugezogen hatte. Vater Pelk sagt: „Es ist immer noch Auskurieren angesagt. Aber das Karriereende als Profiboxer muss das für Matthias noch nicht sein. Es kommen immer wieder hochinteressante Angebote für ihn, die wir aber zurzeit allesamt ablehnen müssen.“ Matthias Pelk macht aus der Not eine Tugend, wird am Sonnabend sein Trainerdebüt geben. Und weil René Mahling, der andere hochtalentierte Boxer aus der Pelkschen Schule, inzwischen seine Laufbahn beendet hat, der talentierte Senftenberger Jens Allner zudem wegen einer Erkrankung mit dem Boxen aufhören musste, wird es schwer mit lokalen Zugpferden.

Attraktive Boxkämpfe verspricht Peter Pelk trotzdem, vor allem auch in den beim Publikum so beliebten schweren Klassen. Hauptkampf des Abends wird der Cruisergewichtskampf um den IBO-Interconti-Titel zwischen dem 29-jährigen, in Weißenfels lebenden Ukrainer Roman Golovashchenko, der bislang in 18 Kämpfen nur eine Niederlage einstecken musste – vor über acht Jahren aus Unerfahrenheit. Seine letzten fünf Kämpfe hat Golovashchenko allesamt vorzeitig gewonnen. Er sollte Herausforderer von Weltmeister Marco Huck werden, bis der am 1. April seinen WM-Kampf verlor. Gegner des Ukrainers ist ein Boxer, der in Deutschland einen guten Namen hat: Kai Kurzawa. Der Chemnitzer blickt auf eine 16-jährige Profibox-Karriere zurück, hat dabei 37 seiner 42 Kämpfe gewonnen. Immer wenn es um die großen Titel ging, setzte es allerdings Niederlagen, auch in seinem letzten Kampf vor einem Jahr im polnischen Szczecin. Trotz seiner inzwischen 40 Jahre ist mit Kurzawa immer noch zu rechnen. Vor zwei Jahren bezwang er zum Beispiel in Magdeburg den bis dahin noch ungeschlagenen Dennis Ronert.

Aus der Weißwasseraner Kampfsportschule steigen drei Boxer in den Ring. Der 24-jährige Supermittelgewichtler Dominik Kosel (fünf Kämpfe/fünf Siege) trifft auf den 35-jährigen, erfahrenen Georgier Giorgi Aduashvili, der immerhin schon 60 Profikämpfe absolviert hat, die Hälfte davon gewann. „Ich weiß, dass ich mit so einem erfahrenen Gegner ins Risiko gehe“, sagt Peter Pelk. „Aber Dominik hat im Sparring so eine tolle Form gezeigt, dass ich davon überzeugt bin, dass er das schafft.“ Größte Hürde für den jungen Weißwasseraner dürfte werden, die eigene Nervosität in den Griff zu bekommen. Genauso nervös, obwohl in bereits 25 Profikämpfen gestählt, ist Tino Fröhlich aus dem Nieskyer Ortsteil See. Der inzwischen 36-jährige Cruisergewichtler trifft auf einen, von den Daten her mindestens ebenbürtigen Gegner. Mindia Nozadze ist ein gleichaltriger Georgier, der 19 seiner 30 Profikämpfe gewonnen hat. Wer Tino Fröhlich kennt, weiß, dass eine wahre Ringschlacht zu erwarten ist. Der dritte Pelk-Boxer, der 28-jährige David Hagen, trifft in einem Aufbaukampf auf den 33-jährigen Weißrussen Dzianis Makar.

Ein besonderer Leckerbissen verspricht auch der einzige Schwergewichtskampf des Abends zu werden. Der 31-jährige Kasache Alexander Frank, in 13 Kämpfen ungeschlagen, K.-o.-Quote 77 Prozent, steigt gegen einen 24-jährigen Georgier in den Ring, der trotz seines jungen Alters schon 51 Profikämpfe in den Fäusten hat und immerhin zwei Drittel davon gewonnen hat – K.-o.-Quote 55 Prozent. „Wir haben diesmal ganz bewusst Boxer verpflichtet, die zum großen Teil ordentliche Bilanzen aufweisen. Viel mehr können wir nicht tun. Jetzt hoffen wir alle, dass es auch attraktive Kämpfe werden“, sagt Peter Pelk. Der Vorverkauf sei zufriedenstellend verlaufen, die einzigartige Boxatmosphäre ist fast schon garantiert. Karten für Kurzentschlossene gibt es noch an der Abendkasse.

Fight Night Weißwasser, Eisarena Weißwasser, Einlass ab 16.30 Uhr, Kampfbeginn 18 Uhr.

Karten kosten 17 Euro auf den Tribünen, 25 Euro am Ring und 75 Euro im ViP-Bereich (incl. Catering).

zur Startseite