Starke Männer retten die Kirmes Die Feuerwehr Reinhardtsdorf hatte am Wochenende alle Hände voll zu tun. Das lag auch an einer kleinen Katastrophe.

Die Reinhardtsdorfer Feuerwehr war Sieger beim traditionellen Traktorziehen zur Kirmes. Sie hatten aber auch einen ernsthaften Einsatz. © Marko Förster

Reinhardtsdorf. Die Bilanz zur Kirmes in Reinhardtsdorf ist dieses Jahr nicht so berauschend. Noch sind nicht alle Ausgaben zusammengezählt, dennoch sind die Organisatoren um Anton Pelzer und Jens Adam sicher, dass es finanziell kein gutes Jahr für den Kulturkreis Kirmes werden wird.

Als Hauptschuldiger wurde das Wetter ausgemacht. Zum einen war das Wochenende ziemlich verregnet. Zum anderen gab es am Sonnabendmorgen eine kleine Katastrophe. Das Festzelt, in dem am Freitagabend noch fröhlich gefeiert wurde, war zu einem Teil eingeknickt und beschädigt. „Am Morgen gab es ein kurzes Unwetter, das das Zelt in Mitleidenschaft gezogen hatte“, erklärt Pelzer. Weil deshalb die Sicherheit auch in dem intakten Teil des Zeltes infrage stand, wurde es abgebaut und kurzerhand ein neues Zelt besorgt und errichtet. Das hat die Feierlichkeiten erheblich beeinträchtigt, auch wenn am Ende doch noch sämtliche Programmpunkte durchgezogen wurden. Noch am Abend starteten die Organisatoren einen Spendenaufruf. 700 Euro kamen so spontan zusammen. „Darüber freuen wir uns sehr. So können wir wenigstens die Zusatzausgaben decken“, sagt Pelzer. Die Einnahmeverluste können damit aber nicht aufgefangen werden.

Am Sonntag war zwar auch noch kein Sonnenschein, aber da waren fast wieder so viele Besucher da wie immer, schätzen die Organisatoren. Zwar sind weniger Teams beim traditionellen Mannschaftswettbewerb angetreten als erwartet, aber sämtliche beteiligten und Zuschauer hatten ihren Spaß, als sich die Männer mächtig ins Zeug legten, schließlich galt es, einen russischen Traktor K 700 (330 PS) der Agrargenossenschaft Reinhardtsdorf über eine Distanz von 200 Metern zu ziehen. Die schnellste Mannschaft kam von der Feuerwehr Reinhardtsdorf, die 47,72 Sekunden für die Wettkampfstrecke brauchte. Platz zwei ging an die Mannschaft Pro-Well-Burg, der dritte Platz an die Seilschaft Zugkraft. Ob der Schlag ins Kontor dieses Jahr auch Auswirkungen auf die Organisation der nächsten Sause haben wird, kann Anton Pelzer, der auch Chef der Feuerwehr in Reinhardtsdorf ist, noch nicht sagen.

