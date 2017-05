Starke macht Schluss und startet neu Der aus Freital stammende Bayern-Torhüter Tom Starke beendet seine Karriere. Einen neuen Job bei einem lukrativen Arbeitgeber hat er schon.

Tom Starke beendet seine Karriere. Am kommenden Wochenende wird er noch einmal das Bayern-Tor hüten. © dpa

Torwart-Oldie Tom Starke beendet am Saisonende seine Profilaufbahn beim FC Bayern München und wird im neuen Nachwuchsleistungs-zentrum der Münchner arbeiten. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 36-Jährige dort Koordinator der Torwarttrainer im FC Bayern Campus und wird auch selbst trainieren. Man gehe mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und dem 17-jährigen Christian Früchtl als Torhüter in die nächste Saison, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Demnach ist auch ein zwischenzeitlich spekulierter Wechsel von Ulreich vom Tisch.

Die Trainerpositionen für die U17-, U19- und U23-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters werden zur kommenden Saison neu besetzt. Tim Walter übernimmt die Amateure, Holger Seitz die U17. Sebastian Hoeneß, Sohn von Dieter Hoeneß, trainiert künftig die U19 und kommt von RB Leipzig. Danny Schwarz, der seit Ende März interimsmäßig die Amateure trainierte, wird wieder Chefcoach der U16.

Der gebürtige Freitaler Starke hatte zuletzt wieder für die Bayern-Profis gespielt, nachdem sich Neuer und Ulreich verletzt hatten. Auch am Samstag zum Saisonausklang gegen den SC Freiburg wird der 36-Jährige wieder im Tor stehen. (dpa)

