Starke Frauen sollen sich was trauen

Am 6. Mai dreht Neustadt am Rad. Dann wird auf dem Markt das historische Wettrennen um das schnellste Goll’sche Rad nachgespielt. Die Anmeldungen dafür laufen schon. Bis zum 31. März können sich mutige Teams anmelden. „Wir suchen noch Teilnehmer“, informiert Bürgermeister Peter Mühle (NfN). Sein Aufruf richtet sich vor allem an starke Frauen. Denn erstmals sind auch weibliche Mannschaften zugelassen. Mühle hofft, dass sich bis zum Stichtag am kommenden Freitag genügend freiwillige Damen finden. Sie müssen sich im Rahmen des Frühlingsfestes „Neustadt blüht auf“ unter ihresgleichen messen, indem sie hölzerne Wagenräder mit nur einer Hand über einen Parcours rollen, der auf dem Marktplatz aufgebaut wird. Rund 150 Meter lang ist die Strecke. Je zwei Teilnehmer treten parallel an, der schnellere kommt eine Runde weiter. Der Wettkampf ist nach dem Neustädter Wagnermeister Michael Goll benannt. Dieser wettete 1768, dass er ein Wagenrad in nur sieben Stunden bauen und es noch am selben Tag mit nur einer Hand nach Dresden rollen könnte. Michael Goll schaffte das. (SZ/kat)

Anmeldungen bis 31. März unter 03596 569246 oder per E-Mail an: kathrin.nitzsche@neustadt-sachsen.de

