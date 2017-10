Handball – Bezirksklasse Frauen Starke Ersatzbank entscheidet Muldentalerinnen wehren sich lange, werden in der Endphase aber dennoch überrannt.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Nichts zu holen gab es für die Handballerinnen der HSG Muldental im Auswärtsspiel der 1. Bezirksklasse Chemnitz in Zwönitz. Denn als ob es nicht reichte, dass die Mannschaft mit reduziertem Kader antreten musste, sahen sich die Roßweinerinnen einer mit Bezirksligaspielerinnen verstärkten zweiten Vertretung gegenüber.

Wer hat, der kann und soll es auch tun dachten sich die HSG-Trainer und schworen ihre Truppe auf das Spiel ein. Nachdem die Gastgeberinnen mit 3:1 in Führung gegangen waren, wurden die Muldentalerinnen munter und nahmen nun auch am Spiel teil. Mit zwei Toren in Folge glichen sie aus und erreichten Gleichwertigkeit auf der Platte. Die Führung wechselte hin und her, keine Mannschaft schaffte es, sich abzusetzen. So stand es zur Pause 10:9.

Nach Wiederanpfiff erhöhte der Gastgeber mit zwei schnellen Toren auf 12:9, was Muldental im Gegenzug egalisierte. Beiden Mannschaften setzten die hohen Temperaturen in der Sporthalle zu, wobei den Unterschied nun die voll besetzte Zwönitzer Bank machte. Frische Spielerinnen sorgten für mehr Druck, dem die Gäste bis zum 19:18 Paroli bieten konnten. Dann überrannten die Zwönitzerinnen in der Schlussphase den Gegner und siegten noch deutlich mit 26:19. (DA/jmü)

Zwönitzer HSV – HSG Muldental 26:19 (10:9)

HSG Muldental 03: Ulrich, Alberts (1), Pfütze (2), Weisemann (1), Fiedler (1), Backofen (5), Rohsmann, Kirchhof (6/1), Feldmann (2), Dutscho.

zur Startseite