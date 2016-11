Leichtathletik Starke Brüder Zur Eröffnung der Hallensaison setzte sich der Nachwuchs des SSV Planeta Radebeul in der Senftenberger Halle mehrfach überzeugend in Szene.

© Symbolbild/Robert Michael

Zur Eröffnung der Hallensaison setzte sich der Nachwuchs des SSV Planeta Radebeul in der Senftenberger Halle mehrfach überzeugend in Szene. Allen voran diesmal die Brüder Fabio (14) und Luca Schindler (u18), die beide zu dreifachen Siegen kamen.

So überquerte Luca 1,85m im Hochsprung und sprang 6,11m weit, während Fabio die Latte bei 1,65m übersprang und tolle 11,85m als Sieger im Kugelstoßen erzielte. Julian Liebau (u18) glänzte mit 24,43 Sek. als Zweiter über 200m und als Dritter in einem taktischen 800m-Rennen. Im 800m-Lauf der unter 18Jährigen Mädchen belegten hinter der Siegerin die Radebeulerinnen Marlene Hartmann und Ann- Kathrin Krämer die Plätze zwei und drei. Jennifer Neuhäuser (u16) wurde Zweite im Kugelstoßen mit 9,53m und erreichte mit 4,42m den fünften Rang im Weitsprung. Antonia Oberbauer schaffte über 60m-Hürden den zweiten Rang, im Weitsprung den vierten und mit der Kugel landete sie auf dem fünften Platz. Überraschend setzte sich im 800m-Lauf der zwölfjährigen Mädchen Josephine Reichel in 2:51,63 Min. durch. (wos)

