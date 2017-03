Starke Bautzener holen drei Titel Jens Gersdorf gelingt es, im Kreuzheben sagenhafte 252,5 kg hochzuziehen. Lorenzo Schütze überzeugt in der Jugendklasse.

Die vier Sportler vom KBV Bautzen und ihre beiden Betreuer (Foto) freuen sich nach den gelungenen Sachsenmeisterschaften im Kreuzheben schon auf die nächsten Herausforderungen der Saison. © privat

Grund zum Feiern hatten die Kraftsportler des KBV Bautzen bei der Sachsenmeisterschaft im Kreuzheben im erzgebirgischen Langenbach. Dieses Jahr gingen vier Athleten aus der Spreestadt an den Start und am Ende konnte das Team – wie schon im Vorjahr – ein überaus positives Fazit ziehen. Die Bautzener holten sich drei Landesmeistertitel und einmal Silber.

Punktbester Starter aus Bautzen

Herausragendster Heber der Bautzener war in diesem Jahr Jens Gersdorf. Mit einer Last von 252,5 kg wurde er in der AK 1 bis 93 kg Körpergewicht Sachsenmeister im Kreuzheben. Außerdem war er am Ende mit 167,58 Punkten auch der punktbeste Starter des gesamten Wettkampfes. Seine aktuelle Form lässt auf eine gute Platzierung bei der Sachsenmeisterschaft im Kraftdreikampf hoffen. Die wird in vier Wochen, exakt am 29. April, in Eibau ausgetragen. Diesen Termin peilen auch noch andere Bautzener an.

So zum Beispiel Lorenzo Schütze. Der medaillenhungrige Nachwuchsathlet überzeugte auch beim Kreuzheben in Langenbach. Der noch in der Jugendklasse startende KBV-Sportler zeigte einen fehlerfreien Wettkampf. Mit gezogenen 215 kg wurde er Sachsenmeister und stellte mit dieser Last zugleich einen neuen sächsischen Rekord auf. Auch er muss nun wieder Kräfte sammeln, um im April bei der Sachsenmeisterschaft im Kraftdreikampf überzeugen zu können.

In der Altersklasse 2 (Gewichtsklasse bis 93 kg Körpergewicht) verwies das KBV-Urgestein Ralf Millers die Konkurrenz vom ersten Versuch an auf die hinteren Ränge. Auch er zeigte einen fehlerfreien Wettkampf. Die 230 kg aus dem zweiten Versuch brachten Millers 144,85 Punkte und den Landesmeistertitel. In der Altersklasse 4 ging der älteste Heber vom KBV an den Start. Klaus-Jürgen Jahn konnte mit seinen 69 Lebensjahren ebenfalls einen soliden Wettkampf abliefern. Er brachte 160 kg zur Hochstrecke. Das reichte für den Titel des Sächsischen Vizemeisters. (NR)

