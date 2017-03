Oberschule Waldheim Stark fürs Leben

Die Oberschule in Waldheim. © André Braun

Ab der siebten Klasse arbeitet die Oberschule Waldheim nach einer ausgewogenen Berufsorientierungskonzeption. „Wir fördern und fordern unsere Schüler vielfältig und umfassend und bieten sehr viele Betätigungsmöglichkeiten auch außerhalb des Unterrichts“, so Schulleiter Jürgen Köber. In der gut und umfassend ausgestatteten Schule herrsche eine gute Lernatmosphäre, weshalb sich die Oberschüler sehr wohlfühlen würden. „Die solide Vorbereitung unserer Schüler auf ihr späteres Leben steht im Fokus unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit“, so Köber. Die Einrichtung trägt die Zertifikate „Bewegte und sichere Schule“ sowie „Schule mit Idee“. (sol)

Oberschule Waldheim, Pestalozzistraße 2

Telefon................................ 034327 6100

E-Mail..............verwaltung@mischuwa.de

Homepage.........oberschule-waldheim.de

Schulleiter.............................Jürgen Köber

Schüler..................................................380

max. Zahl Fünftklässler................max. 80

Lehrer......................................................33

Träger................................Stadt Waldheim

Zusatzbetreuung

GTA/Buskindbetreuung................................ja

Verpflegungsangebote

Mensa/Kiosk/Schulmilch.............................ja

Erreichbarkeit

Behindertengerecht......................................ja

Schülertransport via Bus

Örtliche Begebenheiten

Eigene Turnhalle/Sportplatz.......................ja

Schwimmbad............................................nein

Besondere Angebote

Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und LRS-Förderung (Stützpunktschule)

