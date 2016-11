Lichtblick Stark für die Familie Eine Lichtblick-Spende befreit Sylvia Bensch vor zwei Jahren aus misslicher Lage. Und hilft noch heute wirtschaften.

Ohne Rollstuhl geht es kaum noch. Die Radebeulerin Sylvia Bensch, an multipler Sklerose erkrankt, ist auch bei der Hausarbeit auf das Hilfsmittel angewiesen. © Norbert Millauer

Bloß gut, dass ich’s bis zur Tür geschafft habe.“ Sylvia Bensch schaut zwar etwas unglücklich, begrüßt ihren Besuch aber trotzdem ganz herzlich. Vorsichtig tastet sie sich durch den Flur. Die 49-Jährige leidet seit Jahren an multipler Sklerose. Und hofft Tag für Tag, dass die Krankheit nicht weiter fortschreitet. Vergebens. Immer häufiger kommt sie selbst in der Wohnung ohne Rollstuhl kaum mehr vorwärts. Lange darüber reden will sie nicht. Will sich nicht hineinsteigern in eine düstere Zukunft. Sondern lieber das erledigen, was der Alltag fordert. Auch wenn die Krankheit ihn fast komplett im Griff hat.

Doch die Radebeulerin blendet das am liebsten aus. Sie konzentriert sich auf Erfreuliches. Immer wieder auch auf die Lichtblick-Spende, die ihr vor zwei Jahren aus einer unangenehmen Situation half. Und damit der ganzen Familie, zu der vier Kinder gehören. Auf die ist sie besonders stolz. Zwei sind schon aus dem Haus. „Wenn ich sie brauche, sind sie immer da“, sagt die frühere Busfahrerin, die sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen will.

Der Älteste (26) ist Heilerziehungspfleger in Radebeul. Der Zweite, Alexander (22), hat trotz Behinderung Werkzeugmaschinenspaner gelernt und würde gern arbeiten. Kann das allerdings nicht im Akkord. Und das Arbeitsamt hat ihn hängenlassen, sagt Sylvia Bensch. Ständig sollte er sich bei Zeitarbeitsfirmen bewerben, tat das mit Mutters Hilfe bei etwa 30. Zwei antworteten – ablehnend. Eine große Enttäuschung für den jungen Mann.

Nun endlich absolviert er eine Diagnostikmaßnahme, die ermitteln soll, ob er überhaupt für die freie Wirtschaft geeignet oder in der Behindertenwerkstatt besser aufgehoben ist. Wäre das früher passiert, hätte das ihm 14 Monate Zu-Hause-Sitzen mit Hartz IV erspart, sagt seine Mutter.

So hilft man zurück 1 von 5 weiter Am 29. Oktober 2016 startete Lichtblick die 21. Spendenaktion. Im Dezember 1996 bat Lichtblick erstmals um Spenden für Menschen, die in Not geraten sind. Der Überweisungsbeleg gilt bis 200 Euro als Spendenquittung. Für größere Spenden senden wir bei Angabe der Adresse eine Bescheinigung. Ihr Kontakt: Hilfesuchende wenden sich an Sozialverbände, Sozialämter und Vereine, mit denen Lichtblick kooperiert. Erreichbar ist Lichtblick montags bis donnerstags 9 bis 16 Uhr, Telefon 0351 4864-2846, Fax -9661, E-Mail: Lichtblick@ddv-mediengruppe.de Post: Sächsische Zeitung, Stiftung Lichtblick, 01055 Dresden, Internet: www.lichtblick-sachsen.de Konto-Nummer: Ostsächsische Sparkasse Dresden

IBAN: DE88 8505 0300 3120 0017 74

Über eines freut Alexander sich sehr: Seit Kurzem hat er eine kleine Wohnung in Coswig, kommt zurecht, kann gut mit Geld umgehen. Nur das auszugeben, was man hat, nicht auf Pump zu leben, das ist ein Bensch’scher Leitsatz.

Alexanders Glück wäre vollkommen, könnte er wie Bruder Manuel (20) in eine Behindertenwerkstatt gehen. Manuel ist selig, dass er jeden Tag dort sein kann. Doch auch dieses Glück ist nicht ungetrübt. Sie hat lange darum gekämpft, dass er die Grundsicherung erhält, sagt Mutter Bensch. Nun suchen sie für ihn ebenfalls eine Wohnung. Hat er die, übernimmt die Lebenshilfe die ambulante Betreuung.

Dass sich das alles so entwickelt, bedeutet für Sylvia Bensch eine große Erleichterung. Ohne Aufgaben ist sie deshalb nicht. Ihre Tochter, die wie Manuel mit der Mutter in Ost lebt, hat gerade alle die Probleme, die das Heranwachsen so mit sich bringt. Sie würde gern mehr mit ihr unternehmen, sagt die 49-Jährige. Doch der Rollstuhl schränkt Radius und Möglichkeiten ein. Nicht zuletzt fehlt jemand, der der 13-Jährigen Mathe schmackhafter macht und auch sonst eine Bezugsperson für sie wäre.

Denn die vierfache Mutter sieht ihre Kräfte schwinden. Bis Mittag geht es meistens noch ganz gut, dann wird es schwierig. Schlechte Chancen für Feinmotorisches wie Schreiben oder Nagelpflege. Auch seelische Probleme, Aufregung und Ärger, setzen der Frührentnerin stärker zu.

Da hilft Familienzuwachs Ziva. Die einjährige französische Bulldogge muss ihr Frauchen nur anschauen mit ihren großen braunen Augen, schon verschwinden viele dunkle Wolken. Bloß etwas Erziehung braucht er noch, der Familienzuwachs. Das wünscht sie sich. Und außerdem, dass auch die Tochter ihren Weg geht.

Deren Zimmer haben sie jetzt vor- und neu eingerichtet, weil sie doch in den 26 Jahre alten Möbeln ihres großen Bruders lebte. Ein ganzes Jahr hat sie dafür gespart, sagt Sylvia Bensch. Was auch deshalb klappte, weil die Lichtblick-Spende so zuverlässig funktioniert. Drei Geräte hatten 2014 mit einem Mal ihren Geist aufgegeben. Herd, Geschirrspüler, Wäschetrockner. Die Radebeulerin hatte ihren behinderten Söhnen gerade einen lang erwarteten betreuten Urlaub bezahlt. Alle Reserven waren aufgebraucht. Über die Stadtverwaltung fand sich die Stiftung Lichtblick. Von der gab’s das Geld für den Herd. Den Rest übernahm eine Chemnitzer Stiftung. Dass ihr da in großer Not jemand so unkompliziert zur Seite stand, ist für Sylvia Bensch ein Mutmacher von Dauer.

zur Startseite