Stark besetztes Jugendturnier Beim Jubiläumsturnier jubeln auch die Gastgeber aus Meißen.

Meißen. Zum 10. Mal lud die Meißner Volleyballjugend zu ihrem Turnier ein. Der Einladung waren insgesamt 24 Mannschaften aus dem Dresdner Spielraum, aber auch aus Ostsachsen sowie Leipzig und Freiberg gefolgt. Die Pokale und Medaillen in den vier Altersklassen wurden wie in den letzten Jahren von der Rodday Wundmanagement GmbH gesponsert.

Am Sonnabend durfte die jüngste Wettkampfklasse (2006er Jahrgang) im Zweierfeld ihre Kräfte messen. Die Meißnerinnen bestritten erst ihr zweites Turnier. Dementsprechend ging es darum, Erfahrungen zu sammeln. Der Pokal ging hier nach Nossen. Anders sah es im Viererfeld (U14) aus. Hier kam es zu einem echten Endspiel zwischen den Gastgeberinnen und der Mannschaft aus Boxberg/Weißwasser. Letztere konnten sich am Ende verdient durchsetzen.

Am Sonntag spielten die Altersklassen U13 (Dreierfeld) und U16. Beide Turniere waren mit 8 Mannschaften stark besetzt. In der U13 spielten sich die Vertreter des Kreises, Nossen und Meißen, verdient ins Endspiel. Dort schenkten sich beide nichts, die Spielstände waren knapp und die Führung wechselte ständig. Doch am Ende hatten die Gastgeberinnen die Nase vorn. Der Pokal der U16 ging nach Leipzig. (SZ)

