Stargäste bei den Leinentagen Thomas Stelzer und Linda Feller kommen Ende August nach Rammenau.

Für die 22. Internationalen Oberlausitzer Leinentage am 26. und 27. August im Barockschloss Rammenau steht jetzt auch das große Rahmenprogramm. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, treten auf den Bühnen im Schlosspark und im Meierhof „zahlreiche interessante Künstler auf“. Stargäste sind Thomas Stelzer und Linda Feller. Linda Feller, bekannt durch Schlager- und Countrymusik, singt am Sonnabendnachmittag. Thomas Stelzer und die Dresdener Bigband 50plus spielen zum Abschluss der Leinentage am Sonntagnachmittag Jazz und Swing.

Zum Rahmenprogramm der Leinentage gehört auch die Modenschau „Leinen-Visionen“. Präsentiert wird sie von der Modemühle Chemnitz, beteiligt sind ausstellende Händler. Außerdem kündigen die Organisatoren altes Handwerk an, vorgeführt unter anderem vom Verein Sachsenleinen. „Vom Flachs zum Leinen“ heißen die insgesamt fünf Schauvorführungen am Sonnabend und Sonntag.

Rund 200 Händler aus Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz werden erwartet. 40 sind zum ersten Mal dabei, teilte der Veranstalter mit. Sie präsentieren Leinenprodukte, Textildesign, Schmuck und Accessoires. (SZ)

