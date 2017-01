Star-Wochenende in Pirna Zwei bekannte Alleinunterhalter traten im Tom-Pauls-Theater auf. Für Spontanbesucher waren die Programme allerdings nichts.

„Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel (l.) gab am Sonnabend ein Solo-Konzert in Pirna, am Sonntag lockte Kabarettist Luke Mockridge junges Publikum ins Tom-Pauls-Theater.

Karten gab es schon längst keine mehr: Am Sonntagabend hat der Entertainer Luke Mockridge im Pirnaer Tom-Pauls-Theater einen ersten Einblick in sein neues Soloprogramm „Lucky Man“ gegeben. Mit der Preview-Vorstellung tourt er derzeit über kleinere Bühnen im Land – sehr zur Freude seiner vorwiegend jungen Fans.

In dem neuen Programm beschäftigt er sich mit all den Themen, die seine Generation bewegen: Was um Himmels Willen soll man nach dem Schulabschluss machen? Studieren oder doch lieber durch Indonesien touren? Und wie schafft man es, das Ganze bei Facebook, Instagram, Snapchat und Co. festzuhalten? Und bleibt die Liebe dabei nicht auf der Strecke? Luke Mockridge, 1989 in Bonn geboren, macht Comedy und Kabarett für ein junges Publikum und ist derzeit sehr präsent im Fernsehen. Er ist regelmäßig Gast im Quatsch Comedy Club, moderierte bis Mitte 2016 die Sendung Night Wash, arbeitet als Autor für Switch reloaded und hat seit März 2015 bei Sat.1 eine eigene Sendung mit dem Titel „Luke! Die Woche und ich“. Über Weihnachten lief im WDR zudem die Mini-Serie „Die Mockridges – eine Knallerfamilie“, in der er zusammen mit seiner Mutter, der italienischen Schauspielerin und Kabarettistin Margie Kinsky, und seinem Vater Bill Mockridge zu sehen war, der den Erich Schiller in der „Lindenstraße“ spielte.

Das neue Programm, das Luke Mockridge in Pirna vorstellte, von Journalisten bewerten lassen, das wollte sein Management allerdings nicht. Schließlich sei es ja noch eine unfertige Voraufführung, hieß es.

Etwas gesetzter und reifer waren Publikum und Stimmung im Tom-Pauls-Theater am Sonnabend, der Star des Abends aber wahrscheinlich noch viel bekannter: Der Ex-Thomaner und Prinz Sebastian Krumbiegel bestritt den Jahresauftakt auf der Pirnaer Bühne mit seinem Soloprogramm „Ein Mann, sein Klavier und Ihr“. Auch diese Vorstellung war lange ausverkauft. Auf Augenhöhe mit dem Publikum blieb der Chansonnier und Pianist unverkennbar sich selber treu, erzählte aus seinem Leben, präsentierte eigene Stücke und interpretierte in einem Mix aus Lied, Chanson und Rock auch Künstler wie Udo Lindenberg, Silly, Kurt Weill oder Rio Reiser.

