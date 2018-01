Star-Wars-Nachwuchs im Lichtschwertkampf Der philippinische Nationalsport Arnis traf in einem Workshop auf kosmische Kampfkunst.

Mädchen und Frauen sind eine Seltenheit im Selbstverteidigungssport Arnis. Den Lichtschwert-Kurs wollte sich die 21-jährige Ester aber nicht entgehen lassen. Wie der elfjährige Tjark liebt sie die Star-Wars-Filme und die philippinische Kampfkunst. © Sven Ellger

Es riecht typisch nach Turnhalle und von Space fehlt jede Spur. Doch bald wird zwischen Sprossenwänden und Fußballtoren das Weltall Einzug halten. Zuvor muss Sebastian Wales einiges vorbereiten. Aus der Oberpfalz ist er nach Dresden gekommen, um Star-Wars-Fans den elementaren Überlebenskampf beizubringen: den Streit mit dem Lichtschwert, wie ihn die Film-Idole Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker oder Darth Vader beherrschen.

Rund 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich für den Kurs am Sonnabendnachmittag angemeldet. Jeder von ihnen soll ein richtiges Lichtschwert bekommen. Sebastian Wales hat ausreichend mitgebracht. „Sie werden in Amerika hergestellt und bestehen aus schlagfestem Polycarbonat wie auch Arbeitsschutzbrillen“, erklärt der Trainer für Kampfsport und Selbstverteidigung. Gastgeber des Workshops ist jedes Jahr einmal der Arnis Dresden e.V., der einzige Sportverein, der hier die Kampfkunst Modern Arnis anbietet. „Arnis ist philippinischer Nationalsport und wird klassisch mit Stöcken praktiziert“, erklärt Sebastian. Dabei legt er ein Lichtschwert nach dem anderen nebeneinander auf eine Bank. Noch sieht eins aus wie das andere. Sobald der Kurs beginnt, werden die Klingen blau, rot, grün, pink, weiß und türkis leuchten.

Knirpse mit ihren Vätern und junge Erwachsene trudeln langsam ein. Bianka Schmedemann begrüßt sie und wundert sich dabei nicht über den großen Männerüberschuss. Nur zwei Mädchen haben sich angekündigt. Bianka trainiert seit drei Jahren im Verein und ist das einzige weibliche Mitglied. „Ich wollte immer gern einen Kampfsport trainieren und habe mich hier im Verein am wohlsten gefühlt“, sagt sie. Arnis funktioniert zur eigenen Verteidigung auch mit Handtaschen, Büchern, Handys oder Kleidungsstücken. Um die Techniken im Ernstfall anwenden zu können, ist jedoch jahrelange Übung nötig. Vor allem fördert der Sport die Koordinationsfähigkeit, das Reaktionsvermögen, Ausdauer und Geschicklichkeit.

All das verlangt nun Sebastian Wales den Lichtschwert-Kämpfern ab. Zunächst lernen sie von ihm einfache Angriffs- und Verteidigungstechniken. „Schöne, lange Bewegungen“ verlangt der Lehrer vom Star-Wars-Nachwuchs. Am Ende des dreistündigen Workshops werden die Teilnehmer in Paaren jeweils eine kleine Kampf-Show vorführen. Bis dahin ist die Sonne untergegangen, und im Dunkel der Sporthalle am Terrassenufer ziehen die leuchtenden Schwerter ihre Linien durch die Luft. Die riecht nun plötzlich galaktisch gut, und überall ist Universum.

zur Startseite