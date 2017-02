Star Wars ist Bibliotheks-Renner Die Großröhrsdorfer Bücherei in der Kulturfabrik setzt 2017 auf aktuelle Bestseller.

Die Bibliothek von Großröhrsdorf. © Reiner Hanke

Die „Schätze“ der Großröhrsdorfer Stadtbibliothek lockten im Jubiläumsjahr 2016 zahlreiche Leser in die Kulturfabrik: 801 aktive Nutzer registrierte die Bibliothek, die 50 069 Medien entliehen, Veranstaltungen besuchten und sich Informationen einholten. 34 Prozent der Nutzer waren jünger als 25 Jahre alt. Im Herbst brach die Bibliothek ins Online-Zeitalter auf. Für Leser mit einem gültigen Benutzerausweis können jetzt die Onleihe „Bibo-on“ nutzen. Bisher haben dieses neue Angebot 69 Benutzer ausprobiert. Mobil, rund um die Uhr, bequem von zu Hause aus und unabhängig von den Öffnungszeiten können ganz legal elektronische Medien heruntergeladen und genutzt werden. Die Kosten für den Beitritt zur Onleihe betrugen 2 400 Euro.

Seit nunmehr zwei Jahren sind für die Nutzung der Bibliothek Jahresgebühren zu entrichten. Das war notwendig, um auch künftig neue und interessante Medien anzubieten bzw. das vorhandene Niveau zu halten. Ständig Medien käuflich zu erwerben, ist auf jeden Fall teurer. So bleibt ein Benutzerausweis eine schöne Geschenkidee. Für den Medieneinkauf erhielt die Bibliothek Fördermittel in Höhe von 8 000 Euro. Mit dem Eigenanteil der Stadt standen insgesamt 15 100 Euro zur Verfügung. Das schuf die solide Basis für Reaktionen auf aktuelle Trends und Kundenwünsche. Zu 30 Veranstaltungen lud die Bibliothek ein für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Nachfrage nach Spielen

Die jüngsten Leser verliebten sich vor allem in Geschichten mit Prinzessinnen oder dem Drachen Kokosnuss. Die Hitliste aber führten eindeutig Medien zum Thema „Star Wars“ an. Sehr große Nachfrage bestand weiterhin nach Brettspielen, insbesondere für jüngere Kinder sowie für Nintendo DS- und Wii-Spiele.

In diesem Jahr will die Bibliothek ihr Angebot an Tiptoi-Produkten erweitern. Außerdem sollen die Belletristik-Bestseller der Spiegel-Liste wöchentlich aktuell zu bekommen sein. Neue Zeitschriften sind zum Beispiel „Psychologie“ und „Ökotest“.

Am 6. April um 19 Uhr begrüßt die Bibliothek Annelies Schulz mit Geschichten aus dem „Kindheitshaus und Heimkehr“. Veranstaltungen rund um das Projekt „Vom Lesemuffel zur Leseratte – Leseförderung jetzt erst recht“ gehören ebenfalls zum Programm, um den Lesenachwuchs ans Schmökern heranzuführen. (RS)

