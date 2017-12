Star setzt Zeichen für Gleichberechtigung

LeBron James tritt gegen das Schwarz-Weiß-Denken auf. © Nick Wass/dpa

Ein Schuh schwarz, der andere weiß, auf beiden Fersen in goldener Schrift der Begriff „Equality“. Auf deutliche Art hat LeBron James beim Gastspiel in Washington ein Zeichen für Gleichberechtigung gesetzt und seine Kritik an Donald Trump erneuert. Das „Sneaker-Statement“ sollte aber auch ein Signal für die US-Amerikaner sein.

„Wir wissen alle, wo wir im Moment stehen und wer das Ruder in der Hand hat“, sagte der Basketballer nach dem 106:99 seiner Cleveland Cavaliers bei den Wizards. Erneut gab er dem umstrittenen Präsidenten einen mit. Erst im September hatte der dreifache NBA-Champion ihn als „Penner“ bezeichnet. Bei der neuen Botschaft stand der Inhalt im Vordergrund.

James erhebt regelmäßig seine Stimme gegen Rassendiskriminierung im Land – mal laut, mal leise. Dieses Mal ließ er Farben – genauer gesagt Kontraste – sprechen. Er will ein Vorbild sein. „Wir Amerikaner, egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, wer wir sind, müssen verstehen, dass wir alle gleiche Rechte haben und für etwas stehen können“, sagte James. (sid)

