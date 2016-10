Star-Auflauf in der Stadtkirche Ein selten gespieltes Werk von Mendelssohn-Bartholdy vereint über 40 namhafte Musiker in Radeberg. Spektakulär.

Felix Mendelssohn Bartholdy schrieb 1840 seinen „Lobgesang“, der jetzt nach Radeberg kommt. © dpa

Star-Auflauf gibt’s nicht nur am heutigen Freitagabend bei der Verleihung des Fernseh-Publikumspreises „Goldene Henne“ in Leipzig, sondern auch am 5. November in der Radeberger Stadtkirche. Und damit hier auch alle Stars einen Platz haben, müssen sogar die ersten drei Bänke im Kirchenschiff demontiert werden. „Denn immerhin platzieren wir hier ein Orchester aus über 40 Musikern“, verrät Radebergs Kantor Rainer Fritzsch. Wobei hier nicht nur die Quantität, sondern ganz besonders die Qualität beeindruckt: denn es handelt sich um Musiker der Sächsischen Staatskapelle, die sich da auf den Weg nach Radeberg machen werden.

Und das für ein ganz besonderes musikalisches Spektakel! Zu erleben sein wird dann der „Lobgesang“, die bekannte – aber wegen des enormen Aufwands selten gespielte – Symphoniekantate aus der Feder von Felix Mendelssohn-Bartholdy. „Ein beeindruckendes Werk“, kommt Rainer Fritzsch ins Schwärmen. Er hat das Projekt auf den Weg gebracht, bei dem neben den Staatskapellen-Musikern auch die Radeberger Kantorei sowie Kammersängerin Ute Selbig und der bekannte Tenor Gerald Hupach zu erleben sein werden. „Und nicht zuletzt auch Marie Hänsel“, verweist der Kantor darauf, dass mit ihr eine aus Radeberg stammende Nachwuchssängerin gemeinsam mit den großen Namen auf der Bühne steht. „Wobei sie schon jetzt zu den großen Nachwuchs-Hoffnungen der klassischen Musikszene gehört, die eine große Zukunft haben wird“, ist Rainer Fritzsch überzeugt. Regelmäßig ist die Radebergerin nicht nur an den Landesbühnen in Radebeul zu erleben, sondern auch bei Musikprojekten in der Radeberger Stadtkirche. Ein echtes Heimspiel, immerhin wuchs sie gleich neben der Kirche auf.

Geschrieben hatte Mendelssohn-Bartholdy das Werk aus Anlass des 400. Jubiläums des Buchdrucks. Er war damals – 1840 – Kapellmeister in Leipzig, der Stadt der Verlage und Buchdruckereien. Und die Stadt beauftragte ihn damit, ein großes Werk für das große Werk der Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg zu verfassen. Wobei der „Lobgesang“ nicht nur für die Zuhörer zum „Renner“ wurde, sondern gleichzeitig auch eine Art Neustart für Mendelssohn-Bartholdy selbst. Denn – so schreiben die Musikwissenschaftler – mit dem Werk beendete er eine fast 15-jährige Schaffenskrise, in der ihm kein großer sinfonischer Wurf gelungen war.

Ein großer Wurf ist mit dem Projekt dabei auch Kantor Rainer Fritzsch gelungen. „Es ist begeisternd, dass all diese bekannten Musiker so gern zu uns kommen“, freut er sich. Radebergs Stadtkirche hat sich eben längst den Ruf als spannender Standort für klassische Musik erarbeitet.

„Lobgesang“, Sonnabend, 5. November, 17 Uhr in der Stadtkirche Radeberg. Tickets zum Preis von vier bis 15 Euro im Vorverkauf im Pfarramt Radeberg oder unter Telefon: 03528 442216.

