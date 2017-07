Stannewischer Feuerwehr zum Anfassen Am Sonnabend können Interessierte das neue Löschfahrzeug samt Gerätehaus in Augenschein nehmen. Mitmachaktionen sind geplant.

Wie bei der Übergabe des neuen Gerätehauses werden sich am Wochenende wieder verschiedenste Einsatzfahrzeuge vor dem Gerätehaus präsentieren. © Jens Trenkler

Beim sächsischen Familientag im Juni wurde das neue Einsatzfahrzeug der Stannewischer Kameraden das erste Mal in Niesky der Öffentlichkeit präsentiert. Den ganzen Tag über erkundeten Jung und Alt das rote Schmuckstück am Zinzendorfplatz. An diesem Sonnabend haben die Stannewischer nun die Möglichkeit, sich bei einem Tag der offenen Tür von der modernen Technik und dem im vergangenen Jahr übergebenen Gerätehaus zu überzeugen. Wie Wehrleiter Dietmar Hartstein berichtet, soll es allerdings kein großes Dorffest werden. „Wir möchten der Bevölkerung mit dieser Veranstaltung lediglich zeigen, was hier entstanden ist.“ Klein aber fein eben wie auch das neue Depot selbst. Zudem möchte man den Tag nutzen, um der Bevölkerung einen Einblick in die Arbeit der Feuerwehr zu geben. Diese besteht ja bekanntlich nicht nur aus der Bekämpfung von Bränden, sondern einer Vielzahl weiterer Aufgaben.

Lange haben die Stannewischer sowohl auf das neue Gebäude, aber auch das moderne Fahrzeug warten müssen. Bis zur Übergabe des Gerätehauses mussten sich die Einsatzkräfte auf dem Dachboden des alten Hauses umziehen. Dies war nicht nur beschwerlich, sondern auch zeitaufwendig. Zum Einsatz eilten die Kameraden dann mit dem im Jahr 1967 erbauten Barkas. Mit dem neuen Tragkraftspritzenfahrzeug vom Typ MAN aber auch dem Gebäude selbst hat man nicht nur bessere Bedingungen für die gestandenen Kameraden geschaffen. Mit der Investition hat Niesky auch das Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit bei der Feuerwehr gestärkt. Kein Wunder, dass sich auch hier in letzter Zeit gleich mehrere neue Kameraden für den Dienst verpflichtet haben.

Wie Dietmar Hartstein weiter berichtet, hat man sich für den Tag der offenen Tür einige Aktionen einfallen lassen. So werden sich hier ab 14 Uhr auch benachbarte Wehren mit ihrer Technik präsentieren und bei Kaffee und Kuchen kann ausgiebig geplaudert und gefachsimpelt werden. Die jüngsten Besucher werden sich beim Dosenspritzen am Wasserschlauch ausprobieren können und für die etwas kräftigeren Besucher wird es einen Wettkampf im Holzsägen nach Gewicht geben. Alles in allem soll es ein Tag für die gesamte Familie werden, so der Wehrleiter.

