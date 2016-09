Stankevicius wird schmerzlich vermisst Der Kamenzer Torjäger erleidet einen Muskelfaserriss und fehlt gegen Hoyerswerda. Die Frauen vom Radeberger SV siegen, Cunewaldes Männer verlieren.

Der Kamenzer Aurelijus Stankevicius beim Sprungwurf. Er musste im Heimspiel nach der Erwärmung aufgeben. Am Montag wurde beim HVH-Torgaranten ein Muskelfaserriss diagnostiziert. © Christian Kluge

Handball. Eine ausgeglichene Bilanz lieferten die drei Handball-Sachsenligisten Radeberger SV, HVH Kamenz und HV Oberlausitz Cunewalde am vergangenen Wochenende ab. Für einen klaren 33:23 (14:11)-Heimsieg über den SSV Heidenau sorgte dabei das RSV-Frauenteam von Trainer Sebastian Hartmann. Die von Matthias Wolf betreuten Kamenzer Männer erkämpften sich ohne ihren verletzten Torjäger Aurelius Stankevicius ein 23:23 im Heimderby gegen den LHV Hoyerswerda. Dabei lagen die Hausherren in diesem umkämpften Spiel 90 Sekunden vor Schluss noch mit 21:23 hinten. Null Punkte gab es für die Cunewalder Herren, die sich in der Bautzener Schützenplatzhalle nach einer 18:15-Pausenführung dem Juniorteam vom EHV Aue noch mit 29:32 beugen mussten.

Freude herrschte nach Spielschluss in der Radeberger BSZ-Sporthalle. Heidenau hatte zu Saisonbeginn 2016/17 für einige Spiele sein Heimrecht getauscht, weswegen es für den Radeberger SV nun auch gleich drei Heimspiele in Folge gibt. Für zwei Punkte aus dieser Partie gab es gleich mehrere Gründe: zum einen hatte man mit den Heidenauerinnen noch eine Rechnung offen, denn die letzte Begegnung am gleichen Ort endete mit einer herben 30:44-Niederlage für den RSV. Und zum anderen hatten Trainer Sebastian Hartmann und seine Spielerin Claudia Nauendorf zwei Tage zuvor Geburtstag gefeiert. Es sollte also ein kleines Geschenk her.

Nauendorf beschenkt sich selbst

Zunächst erwischten die RSV-Frauen einen 1:4-Fehlstart. Doch nach einer Auszeit von Trainer Hartmann stand es zur Pause bereits 14:11 für Radeberg. In der zweiten Halbzeit schalteten die Bierstädterinnen dann aber einen Gang höher. Nach 39 Minuten stand es schon 20:14.

Maßgeblich daran beteiligt war Torhüterin Christin Richter, die einen ziemlich guten Tag erwischt hatte. Sie hielt unter anderem sechs von sieben Siebenmeter-Versuchen der Heidenauerinnen. Und bis zum Spielende beschenkte sich auch Claudia Nauendorf noch mit insgesamt fünf Toren. Coach Hartmann meinte nach dem Abpfiff: „Wir können uns heute alle bei Christin Richter bedanken, die überragend gehalten hat.“ Der Kamenzer Trainer Matthias Wolf meinte nach dem Remis gegen Hoyerswerda: „Gegenüber dem ersten Punktspiel haben wir uns gesteigert. Allerdings haben wir es versäumt, den Sack zuzumachen, als wir mit 17:15 geführt haben.“ Hoyerswerda konterte und ging selbst mit 19:17 in Führung. Beim 21:23-Rückstand der Lessingstädter kurz vor dem Abpfiff schien die Partie schon gelaufen, doch dem HVH gelang noch der 23:23-Ausgleich und damit der erste Punkt in dieser Saison. Erfolgreichster Kamenzer Werfer war in Abwesenheit von Torjäger Stankevicius Edgaras Gudaitis mit sieben Treffern.

HV Oberlausitz verschenkt Sieg

Die Männer vom HV Oberlausitz Cunewalde verschenkten gegen das Juniorteam vom EHV Aue den möglichen Sieg und müssen weiter auf den ersten Punkt warten. Trainer Carsten John sagte nach der 29:23-Heimniederlage: „Wir liegen jetzt natürlich hinter unserem persönlichen Plan. Dennoch rücke ich nicht davon ab, um Platz vier bis sechs mitspielen zu wollen. Gegenüber der Vorwoche war eine Steigerung erkennbar, aber es fehlt noch die Sicherheit und Entschlossenheit zum ersten Erfolgserlebnis.“ Richtig stark zeigte sich in der ersten Halbzeit Eigengewächs und Rückkehrer Christian Israel, der hier sieben seiner acht Tore erzielte. Er war am Ende damit auch der erfolgreichste Cunewalder Werfer. Beim Stand von 24:20 winkte schon der Heimsieg, doch Aue drehte die Partie mit einem 5:0-Lauf. (sma/ck/fs)

