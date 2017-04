Stankevicius trifft achtmal

Der Kamenzer Aurelijus Stankevicius beim Torwurf. © Steffen Unger

Handball. In der Handball-Sachsenliga der Männer hat der HVH Kamenz sein Heimspiel gegen die SG Leipzig/Zwenkau knapp mit 28:30 (15:18) verloren. Der Kamenzer Aurelijus Stankevicius – hier beim Torwurf – war dabei mit acht Treffern der beste Werfer beim HVH. Hier verfolgen Dennis Oswald (links) und Hannes Maixner (Nr. 18), der auch sechsmal traf, seine Aktion. HVH-Trainer Daniel Kästner meinte nach dem Spiel: „Eine Steigerung in der Deckung ließ auf mehr hoffen. Durch haarsträubende Fehler haben wir uns dann selbst um den Erfolg gebracht. Im letzten Spiel in Döbeln geht es nun um Platz sieben bis zehn in der Endabrechnung.“ (ck)

