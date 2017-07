Stanislaw Tillich will mit Bürgern aus dem Kreis diskutieren Jeder kann seine Themen einreichen. Treff ist im Kulturschloss in Großenhain. Ideen zu Kita, Bildung, Vorsorge, Verkehr und Umwelt sind gefragt.

Live mit dem Ministerpräsidenten diskutieren, das soll demnächst möglich sein. Angekündigt wird es schon jetzt von der Staatskanzlei, damit Bürger aus dem Kreis Meißen ihre Fragen einreichen können.

Unter dem Motto „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“ findet am 21. August eine regionale Dialogveranstaltung für die Landkreise Meißen und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge in Großenhain statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind dazu eingeladen, miteinander und im Beisein von Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) zu regionalen und überregionalen Themen zu diskutieren, heißt es in der offiziellen Einladung.

Wie funktioniert Politik? Wie sichern wir attraktive Arbeitsplätze und stärken unseren Wohlstand? Worauf kommt es in den Kitas an? Und was kann der Freistaat für die Pflege älterer und hilfsbedürftiger Menschen tun? Diese und weitere Themen stehen im Mittelpunkt, wenn Ministerpräsident Tillich zu der Dialogveranstaltung nach Großenhain einlädt. Tillich: „Denn wie die Zukunft Sachsens aussehen soll, geht alle Menschen im Freistaat etwas an – weshalb sich möglichst viele mit ihren Ideen und Vorschlägen beteiligen sollen.“

Die Sächsische Staatskanzlei startete dazu bereits im Frühjahr das neue Bürgerdialogprojekt „Miteinander in Sachsen – Für eine starke Zukunft“. Die ersten drei Veranstaltungen in Plauen, Döbeln und Bischofswerda lieferten bereits einige wichtige Impulse, heißt es. Insgesamt entwickelten etwa 360 Teilnehmer Vorschläge und stellten aktuelle Herausforderungen heraus.

„Viele Sachsen haben sich mit ihren Ideen rund um Zukunftsthemen wie Bildung, Kita, Vorsorge, Verkehr und Umwelt bereits eingebracht“, sagt Tillich. „Das Interesse am Dialog zeigt, wie wichtig es für eine lebendige Demokratie und die Zivilgesellschaft ist, sich an Diskussionen zu den wichtigen Themen unserer Zeit zu beteiligen – sei es untereinander oder mit der Politik. Ich freue mich auf viele neue Ideen, lebhafte Debatten und zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger.“

Ärzte auf dem Land, mehr Polizei

In den bisherigen Diskussionen wurde über die Attraktivität des Lehrerberufs, über Wertevermittlung an Schulen, einer individuellere Betreuung in Kitas, höherer Polizeipräsenz, die Unterstützung des Ehrenamtes, über Vorschläge zur besseren medizinischen Versorgung auf dem Land bis hin zum Bürokratieabbau in der Wirtschaftsförderung gesprochen.

Die diskutierten Themen werden vorab von per Zufallsprinzip ausgewählten Bürgern aus den jeweiligen Gemeinden festgelegt. Die Ergebnisse der Dialogveranstaltungen wie auch der Online-Diskussion werden dokumentiert, in einem Zwischenbericht ausgewertet und ab Herbst 2017 weiterentwickelt, heißt es in der Ankündigung. (SZ/per)

Am Montag, 21. August, 18 Uhr, im Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1, zu den Themen Bildung / Schule / Kita, Zuwanderung / Flüchtlinge / Integration, Forschungsförderung sowie Sozialer Zusammenhalt / Miteinander

Mehr Infos hier www.dialog.sachsen.de

