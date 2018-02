Standseilbahn fährt wieder

Einen Tag lang stand die Dresdner Standseilbahn still. Ein Fehler in der Elektronik legte die Bergbahn lahm, wie Techniker nun herausgefunden haben. In der Nacht zum Mittwoch konnte das defekte Steuerungsteil schließlich repariert werden. Seit Mittwochmorgen pendeln die beiden Wagen wieder zwischen Loschwitz und Weißen Hirsch, teilten die Dresdner Verkehrsbetriebe mit.

Die nächste Betriebspause ist nicht weit, jedoch geplant. Vom 5. bis 16. März muss sich die Bahn der Frühjahrsrevision unterziehen. Zweimal im Jahr wird die Technik eingehend gewartet, darunter die 547 Meter lange Strecke, die Fördermaschine, das Zugseil und die Wagen selbst. In Betrieb genommen wurde die Standseilbahn 1895. Bis zur Schließung des Luisenhofes an der Bergstation beförderte sie um die 400 000 Fahrgäste im Jahr. Danach waren es nur noch 260 000. (SZ/sr)

