Standortsuche

zurück Bild 1 von 2 weiter Das Wandgemälde von Arno Henschel im großen Sitzungssaal des Görlitzer Rathauses ist ein Auftragswerk aus dem Jahr 1938. © Stadtverwaltung Das Wandgemälde von Arno Henschel im großen Sitzungssaal des Görlitzer Rathauses ist ein Auftragswerk aus dem Jahr 1938.

Die Sichtachse vom Standort (rechts oben) zur Jakobuskirche (links unten) zeigt, dass die Görlitzer Synagoge (blauer Kreis) gar nicht im Blickfeld des Malers gelegen haben kann.

Im großen Sitzungssaal des Görlitzer Rathauses auf dem Untermarkt hängt eine Stadtansicht von 1938. Die Synagoge, im Jahr 1911 gebaut, fehlt darauf. Einem Görlitzer missfällt das. Herr O. vermutet, dass die Nationalsozialisten dieses Fehlen beeinflusst hatten. Haben sie aber nicht. Der Kritiker muss weiter mit dem fehlenden Gebäude leben. Der Grund dafür ist simpel: Der Maler konnte das jüdische Gotteshaus von seinem Standort aus gar nicht sehen.

Kürzlich hatte die SZ schon einmal die Kritik des Herrn O. ins Gespräch gebracht. Das gab Raum für Spekulationen, doch Kai Wenzel vom Kulturhistorischen Museum hatte bereits eine Ahnung, dass die Synagoge keinesfalls bewusst weggelassen wurde: „Vielleicht ist sie gar kein Teil des Bildes“, mutmaßte er. Wir wollten es genau wissen, und deshalb begab sich die SZ auf Spurensuche nach dem Standort des Malers.

Der Blick gen Westen über die einstigen Gerberhäuser im Neißetal bestimmte die heute polnische Seite als Grundlage. Zu suchen war nun jene Stelle, die wenigstens drei Übereinstimmungen mit dem Gemälde aufweisen sollte. Erstens die fast mittige Lage des Hauptschiffes der Peterskirche vor den beiden Türmen. Zweitens, dicht daneben, der leicht schräge Anschnitt des Nordgiebels des Waidhauses. Und drittens schließlich der Blick auf Mönch, Rathaus- und Reichenbacher Turm mit fast seitlich gleich erscheinenden optischen Abständen. Es gibt nur eine Stelle, an der diese drei Bedingungen übereinstimmen – auf der Anhöhe der heutigen Iwaszkiewicza-Straße. Hundertprozentig vergleichbar ist das Gemälde zwar nicht mehr, denn mittlerweile steht eine nach 1945 errichtete Häuserzeile im Weg. Diese hat zum Glück aber einen kleinen Durchbruch, von dessen Stelle aus die Anmutung des Bildes ziemlich deutlich wird. Nach Eintrag des gefundenen Standortes in Vermessungskarten zogen wir eine Verbindung zu dem auf dem Bild am äußersten linken Rand in der Ferne zu sehenden Turm der Jakobuskirche. Und nun wurde es deutlich: Die Synagoge liegt wesentlich weiter außerhalb des Maler-Blickwinkels. Sie kann also gar nicht auf dem Ratssaal-Gemälde auftauchen. Ebenso wenig wie der Turm der Heilig-Kreuz-Kirche, dessen Fehlen man beim Vorhandensein anderer Sakralbauten auf dem Bild nun wahrlich keine nationalsozialistische Absicht unterstellen kann.

Fakt bleibt: Das Wandgemälde wurde vom Görlitzer Künstler Arno Henschel (1897 bis 1945) als ein Auftragswerk der Stadtverwaltung geschaffen. Das erklärt auch, warum sich der Maler exakt diesen Standort wählte: „Er ging vom Rathausturm aus, den er als Mittelpunkt des Bildes bestimmte und damit die Selbstverwaltung der Stadt herausstellte“, erklärt Kai Wenzel. Tatsächlich wirkt der Rathausturm bei diesem Betrachterstandort sehr markant. Henschel ist dabei nicht der erste, der auf diesen Standort kam. Schon der Kupferstecher Franz Hogenberg wählte ihn ähnlich als Ausgangspunkt seiner Görlitz-Darstellung, auch wenn er 1575 auf das Abbilden der Landeskrone dabei verzichtete. Komplett dagegen zeigt sich die Ansicht zehn Jahre früher auf dem von Joseph Metzker und Georg Scharffenberg geschaffenen monumentalen zwölfteiligen Holzschnitt. Arno Henschel war übrigens der letzte, der von diesen Original-Holzschnitten noch Abzüge machen durfte. Dass ihn diese Werke mit zur neuen Standortwahl inspiriert haben, dürfte nachvollziehbar sein.

Arno Henschel, der sich übrigens immer von der NSDAP distanzierte und alle Versuche abwehrte, ihn für die Nazi-Partei zu gewinnen, gehörte zu den bekanntesten und bedeutendsten Malern der Oberlausitz, der seine Werke auch auf internationalen Ausstellungen präsentierte. Eine Professur in Breslau wurde von den Nationalsozialisten abgeblockt. Seine Künstlerkarriere wurde durch einen Flugzeugabsturz viel zu früh beendet. Im Görlitzer Museum wird Henschels Werk würdig bewahrt. Und doch ist vieles aus seinem Schaffen nicht bekannt. Die Deutung der fehlenden Synagoge und im Nachhinein falsch interpretierten politischen Zusammenhänge machen es umso dringender, dem Betrachter Hinweise zu liefern. Eine von Stadtsprecher Wulf Stibenz angeregte erklärende Schrifttafel neben dem Wandgemälde hält auch Kai Wenzel deshalb für wichtig. Das, so versichert der Stadtsprecher, werde nun „in der Verwaltung noch zu diskutieren sein.“ Vielleicht wäre so auch das Missfallen bei Herrn O. vermeidbar gewesen.

