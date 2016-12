Standorte für Wertstoffcontainer Zwei der über 30 Containerstandorte haben sich verändert. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Pirna. In Pirna gibt es aktuell an 39 Standorten Altglas- und Wertstoffcontainer. Das teilt die Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Stadtrates Claus-Dieter Hampel (Die Linke) mit. Zwei der Containerplätze sind in den vergangenen Monaten verlegt worden, informiert die Stadt:

Der Standort an der Rottwerndorfer Straße wurde von der Hausnummer 53 an die Hausnummer 49 verlegt. Der Standort an der Otto-Walter-Straße war wegen der Straßenbauarbeiten entfernt worden und ist jetzt an die Einfahrt zum PEZ gewandert. (SZ)

Eine Übersicht aller Pirnaer Containerstandorte gibt es im Internet.

