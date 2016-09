Handball Standortbestimmungen Die ersten Punktspiele sind Geschichte. Für einige Teams geht es nun darum heraus zu finden, wo sie wirklich stehen.

Beim HSV 1923 Pulsnitz wollen der Rückkehrer zum VfL Waldheim 54 Sebastian Hauck und seine Mannschaft endlich auch mal wieder auswärts einen vollen Erfolg einsacken. © Archiv/Dietmar Thomas

Die ersten Punktspiele sind Geschichte. Für einige Teams geht es nun darum heraus zu finden, wo sie wirklich stehen.

Sachsenliga Männer

Mit 4:2 Punkten sind die Männer der HSG Neudorf/Döbeln (4./4:2) nicht schlecht in die Saison gestartet. In heimischer Halle treffen sie nun mit dem TSV 1862 Radeburg (7./2:2) auf einen echten Gradmesser. Der Gegner ist spielstark und ambitioniert und besitzt spielerisch alle Voraussetzungen, um ganz vorn mitzuspielen.

Zu Hause war und ist die HSG aber oft in der Lage, solche Spiele mit einer couragierten Leistung für sich zu entscheiden. So auch das Heim- und das Pokalspiel gegen die Radeburger in der Vorsaison. Die Voraussetzungen, dass die sicher sehr zahlreich erscheinenden Fans erneut einen Handballkrimi erleben, sind gegeben. „Es ist ein reizvoller Gegner, eine der Topmannschaften der vergangen Jahre“, schätzt HSG-Trainer Michael Schneider ein und sagt weiter: „In der Vergangenheit haben wir uns in Heimspielen gegen solche Kontrahenten oft recht erfolgreich präsentiert. Wir hoffen da natürlich, dass wir das diesmal ähnlich eng gestalten können, vielleicht mit dem besseren Ende für uns.“ Fehlen werden bei den Neudorf/Döbelnern die Verletzten der vergangenen Woche, zudem steht hinter Alexander Bairich ein Fragezeichen. „Aus dem Vollen können wir nicht schöpfen“, so Schneider.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (6./2:4) empfängt die Mannshaft der HSG Rückmarsdorf (3./5:1). Die Gäste stellen ein spielerisch ansprechendes Team, das erst einmal bezwungen werden will. Für die gastgebende HSG kommt es darauf an, sofort den eigenen Rhythmus zu finden und damit die Rückmarsdorferinnen auf Distanz zu halten. Kommen die Gäste erst einmal ins Laufen, sind sie nur schwer zu stoppen.

In heimischer Umgebung kann Neudorf/Döbeln aber fast immer an sein Leistungslimit gehen und damit erfolgreich agieren. Das wird auch in diesem Spiel erforderlich sein, um beide Punkte einzufahren. HSG-Trainer Daniel Reddiger sagte: „Der Gegner scheint in guter Form zu sein, es wird ein hartes Spiel. Aber unsere Heimspiele wollen wir alle gewinnen und deshalb schreiben wir uns einen Sieg auf die Fahnen.“ Bis auf die langzeitverletzte Lena Eichler ist alles an Bord.

Verbandsliga Männer Ost

Beim HSV 1923 Pulsnitz (7./2:4) wartet auf den VfL Waldheim 54 (9./2:4) eine anspruchsvolle Auswärtsaufgabe. In fremder Umgebung hat der VfL immer noch Probleme und konnte dabei nur selten das in den Heimspielen gezeigte gute Niveau umsetzen. Die Pulsnitzer werden bestimmt nicht wieder so ein schlechtes Spieljahr wie zuletzt hinlegen wollen.

Handballerisch gehört der HSV zumindest ins Tabellenmittelfeld und damit auch auf Augenhöhe zum VfL. Dieser muss auch auswärts einmal sein wahres Leistungsvermögen aufs Parkett bringen. Dann wäre auch in Pulsnitz etwas Zählbares mitzunehmen. „Wir wollen schon gewinnen nachdem wir vergangenes Jahr dort auch gewonnen haben“, sagte VfL-Trainer Steffen Fichte und fügte an: „Dazu sind wir stark genug. Etwas anderes steht nicht zu Disposition!“ Bis auf Nico Mathys kann die volle Kapelle aufgeboten werden.

Verbandsliga Frauen Ost

Der SV Koweg Görlitz II (12./0:6) empfängt den VfL Waldheim 54 (3./6:0). Das dürfte bei allem nötigen Respekt vor den Gastgeberinnen eine lösbare Aufgabe für den VfL sein. Wenn die Zschopaustädterinnen Normalform zeigen, und davon ist auszugehen, dann sollten sie dieses Spiel für sich entscheiden.

„Klar haben wir uns vorgenommen, zu gewinnen“, sagte VfL-Coach Manuel Kirpal. „Wir müssen aber dennoch schauen, was uns erwartet. Der Gegner hat ein Heimspiel, dessen erste Mannschaft spielt danach. sodass es Fragezeichen gibt, ob die eine oder andere Akteurin mitspielt. Wir wollen jedenfalls nicht daran anknüpfen, wie wir das letzte Spiel beendet haben, sondern an der Leistung der vorletzten Partie.“ Personell sind bis auf – voraussichtlich – Maria Zaspel und Franziska Rühle alle Frauen an Bord.

Bezirksliga Männer Leipzig

Der VfL Waldheim 54 II (6./2:4) spielt zu Hause gegen den HSV Mölkau (7./2:4). Mit den Randleipzigern reist der zweite Verbandsligaabsteiger in Waldheim an. Der HSV muss mit zum Kreis der Titelanwärter gezählt werden und wird dem VfL alles abverlangen. Die Waldheimer können aber selbstbewusst in diese Partie gehen, denn sie gehören spielerisch ebenfalls zu den Spitzenteams der Liga. Das erste Saisonheimspiel gegen den Mitabsteiger LVB III hat der VfL bereits gewonnen und eine Wiederholung gegen Mölkau erscheint mit einem tollen Auftritt auch möglich.

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./6:0) empfängt den HV Glesien 1929 (4./4:0). Das dürfte eine lösbare Aufgabe für die Gastgeber sein. Glesien hat zwar auch einen guten Saisonstart hingelegt, aber wenn die Gastgeber eine normale Leistung abliefern, dürfte keine Gefahr eines Punktverlustes bestehen. Der momentane Tabellenstand der Gäste erfordert jedoch auch den nötigen Respekt. Aber das wissen die Einheimischen und werden entsprechend auftreten.

Beim Leipziger SV Südwest (11./0:4) ist der SV Leisnig 90 (3./5:1) zu Gast. Die Bergstädter haben als Aufsteiger einen recht guten Start in der neuen Umgebung hingelegt. Sie können deshalb auch mit viel Selbstvertrauen nach Leipzig fahren. Der LSV ist nicht so stark, um dem Aufsteiger die Grenzen aufzuzeigen. Leisnig verfügt über das nötige Spielniveau, um sich auch in dieser Begegnung zu behaupten.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./5:1) trifft zu Hause auf die HSG Rückmarsdorf II (1./6:0). Dieses Spiel hat den Charakter eines Spitzenspiels. Es stehen sich zwei Mannschaften mit recht ansprechendem spielerischem Niveau gegenüber. Das verspricht einen gutklassigen und wohl auch recht offenen Verlauf. Vor den eigenen Fans sollte Neudorf/Döbeln leicht favorisiert sein, aber Rückmarsdorf ist in der Lage, erfolgreich gegenzuhalten. Die besseren Nerven werden den Ausschlag geben.

Bezirksliga Frauen Chemnitz

Beim USG Chemnitz (11./1:5) wartet auf die HSG Muldental 03 (5./4:2) die nächste Auswärtsaufgabe, die aber sicher nicht so unlösbar wie jene vor zwei Wochen gegen Langenhessen/Crimmitschau erscheint. Der USG dürfte spielerisch nicht besser als die Muldentalerinnen sein, sodass diese durchaus Chancen auf Punktgewinn besitzen. Die Gäste müssen allerdings eine rundum gute Leistung bringen. Gelingt das, dann ist auch ein Erfolg in Reichweite.

zur Startseite