Standesamt vergibt farbige Punkte Wer nächstes Jahr im Barockgarten heiraten will, muss sich beeilen. Der 18.8.18 ist schon ausgebucht. Rot und Grün helfen beim Termin-Finden.

Heidenau. Der Barockgarten Großsedlitz ist immer wieder ein beliebter Ort – auch zum Heiraten. Von den 55 Terminen im nächsten Jahr zwischen dem 5. Mai und 29. September sind nur noch 16 frei. Der 30. Juni und der 18. August sind bereits voll ausgebucht. Jeweils fünf Eheschließungen sind pro Trautag im Abstand von 45 Minuten möglich.

Um alle Termine auf einen Blick zu sehen, hat das Heidenauer Standesamt jetzt eine Übersicht ins Internet gestellt – mit grünen und roten Punkten für freie und für ausgebuchte Termine. Am ehesten sind noch 10-Uhr-Termine frei und die meisten am 29. September. Am letzten Tag der Trauungs-Saison ist bisher nur der Termin um 13 Uhr vergeben.

Die Raummiete für die Zeremonie beträgt 200 Euro. Im Trausaal des Rathauses Heidenau entfällt diese Miete. Hier kann das ganze Jahr über ein Termin vereinbart werden. Im Schnitt machen um die hundert Paare davon Gebrauch.

Zur Übersicht der freien Termine für den Barockgarten Großsedlitz gelangt man auf der Seite www.heidenau.de über „Stadt und Rathaus“ und Bürgerservice zu den Eheschließungen.

zur Startseite