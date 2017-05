Standards für Sozialwohnungen werden neu beraten Statt starrer Richtlinien soll es flexible Vorgaben geben. Qualität spielt dabei eine wichtige Rolle.

Braucht wirklich jede Sozialwohnung einen Balkon? Nicht jede, finden die Linken. Diese Visualisierung zeigt die geplanten Sozialwohnungen in Nickern. © Stesad

So schnell, wie sich Sozialbürgermeisterin Klaudia Kristin Kaufmann (Linke) ein Votum zu den Förderrichtlinien für sozialen Wohnungsbau gewünscht hatte, wird sie es nicht bekommen. Zwar glaubt Linken-Stadtrat Tilo Wirtz, dass genug Zeit war, um sich dazu eine Meinung zu bilden. Das sehen die Fraktionen von CDU, Grünen und der SPD jedoch anders, nachdem am Dienstag sieben Experten zu den Kriterien in der städtischen Vorlage gesprochen hatten. Relativ einig sind sich die Mitglieder des Bau- und Sozialausschusses, dass es keine starren Richtlinien geben kann, sondern je nach Grundstück flexibel ausgewählt werden muss, welche Standards gebaut werden.

Vincent Drews von der SPD stellt sich einen Katalog von Qualitätsstandards vor, von dem jeweils 75 Prozent erfüllt werden müssen. „Damit lassen wir Investoren auch die Freiheit, individuell bauen zu können“, sagt er. Drews sieht aber noch Nachbesserungsbedarf an der Vorlage der Stadt. Keine Billigbauten, sondern langfristig nutzbaren Wohnraum favorisiert die CDU. „Es dürfen durch unsere Neubauten keine neuen Ghettos entstehen“, sagt der finanzpolitische Sprecher Peter Krüger. „Dennoch dürfen wir keine überzogenen Standards fordern, die am Ende keiner bauen kann. Immerhin stehen maximal 2200 Euro pro Quadratmeter zur Verfügung“, sagt Krüger. Zudem könnte damit eine Neiddebatte in Dresden entstehen. Nicht jeder, der seine Miete aus der eigenen Tasche bezahlt, könne sich hohe Standards leisten.

Links zum Thema Sozialwohnung soll nicht auf den ersten Blick erkennbar sein

Flexibel geben sich auch die Linken. Kleinere Wohnungen bräuchten keinen Balkon, wie von der Stadt vorgeschlagen. „Einzelpersonen, die in einer Ein-Raum-Wohnung leben, ist es zuzumuten, dass sie in Parks und Grünanalgen gehen können“, sagt Tilo Wirtz. Außerdem habe ein Balkon pro Wohnung verheerende Auswirkungen auf die Fassadengestaltung. „Und auch für das zweite Bad ab einem Fünf-Personen-Haushalt sieht er keine Notwendigkeit. Das hätten auch viele begehrte Altbauwohnungen nicht und finden trotzdem Mieter.

Die Expertenrunde war sich am Dienstag einig, dass Dresden die vorgeschlagenen Standards ruhig etwas runterschrauben könnte. Das bedeute aber nicht, an der städtebaulichen Qualität zu sparen, mahnten einige an. Wenn man auf Tiefgaragen verzichte, würde kein Platz mehr für Höfe und Gemeinschaftsflächen bleiben. Das fördere kein gutes Zusammenleben in der Stadt, war zu hören.

zur Startseite