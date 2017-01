Stammtischgespräch zur „Lügenpresse“ Der CDU-Ortsverband hat einen profunden Gesprächspartner zum Disput eingeladen.

Christian Fischer ist Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und war früher Journalist bei der BILD. © Häßler

Jeder kann überall seine Meinung sagen – oder doch nicht? Welchen Einfluss hat das Internet auf den Journalismus? Wie muss sich die Politik an die neuen Gepflogenheiten anpassen? Lügt die Presse tatsächlich? Nehmen andere Nationen über neue Kommunikationswege gezielt Einfluss auf die Meinung in der Bundesrepublik?

Diese und andere Fragen möchte der CDU-Stadtverband bei seinem Stammtisch „Lügenpresse? – Kommunikation im digitalen Zeitalter“ am Donnerstag, dem 2. Februar, ab 19 Uhr im Café Faust diskutieren. Natürlich ist der CDU-Stammtisch wie gewohnt für alle Interessierten offen.

Spannend könnte die Diskussion tatsächlich werden, denn der Stadtvorsitzende der CDU hat Christian Fischer als Gesprächspartner eingeladen. Fischer ist seit 1. Januar 2016 Pressesprecher der CDU-Landtagsfraktion in Dresden – aber er war zuvor selbst Journalist und das bei der BILD. Fischer arbeitete vor seinem Job in der CDU als Chefreporter und Chefkorrespondent Politik „BILD Ostdeutschland“.

Er studierte Staatswissenschaft an der Universität der Bundeswehr München und arbeitete für die Bundeswehr als Presse- und Jugendoffizier (Dienstgrad: Hauptmann), so der Medienblog Flurfunk. Im Jahr 2000 startete er als freier Mitarbeiter bei „BILD“ in Thüringen, bevor er 2005 in die Redaktion nach Leipzig wechselte. In der Zeit von 2007 bis 2013 arbeitete er als stellvertretender Redaktionsleiter und verantwortlicher Redakteur Politik bei „BILD Dresden“. Danach wurde er Chefreporter Politik „BILD Ostdeutschland“. Vor diesem Hintergrund dürfte manche Frage einen ganz anderen Tenor bekommen.

