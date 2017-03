Tischtennis Stammgast räumt drei Medaillen ab Evelin Dathe vom Döbelner SV überzeugt erneut bei den Mitteldeutschen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren.

Evelin Dathe war mit drei Medaillen ganz vorne dabei. © Jörg Schreiber

Das Osterzgebirge war für Evelin Dathe eine Reise wert. Allerdings hat das weniger mit den Sehenswürdigkeiten von Dippoldiswalde zu tun, als vielmehr mit den sportlichen Erfolgen der Döbelnerin. Bei den 7. Mitteldeutschen Tischtennis-Meisterschaften gewann die Sachsenligaspielerin den Titel im Damen-Doppel und belegte im Einzel und Mixed-Wettbewerb jeweils den zweiten Platz. Damit gehörte die 65-Jährige wieder zu den erfolgreichsten Spielerinnen dieser Titelkämpfe.

Seit 2013 ist die Döbelnerin Stammgast bei den 2011 aus der Taufe gehobenen Meisterschaften. Der Triumph im Doppel war bereits der dritte in Folge. Über alle drei Wettbewerbe hinweg stehen nun insgesamt sechs Titel in der Bilanz der Mittelsächsin. Im Doppel dominierte sie, wie schon in den beiden zurückliegenden Jahren, gemeinsam mit Lillja Dietterle vom SV Dresden-Mitte die Konkurrenz. Nicht einen Satz mussten die amtierenden Deutschen Vize-Meisterinnen der Senioren im Laufe des Wettkampfes abgeben.

Im Mixed kam es zu einer internen Revanche. Denn während Evelin Dathe gemeinsam mit dem Hohndorfer Holger Staskiewicz gegen den früheren Colditzer Uwe Wingeyer und Lillja Dietterle vor zwölf Monaten gewinnen konnte, drehten die Vizemeister des Vorjahres diesmal den Spieß einfach um.

Im Einzel dagegen hätte es durchaus zu einem Machtwechsel kommen können. Denn noch nie hatte die Döbelnerin in der Vergangenheit ein direktes Duell gegen ihre Doppelpartnerin bei dieser Veranstaltung gewonnen. In diesem Jahr standen sich beide im Finale gegenüber. Und die Elbestädterin gewann am Ende nur knapp mit 3:2, nachdem sie schon 1:2 zurückgelegen hatte und den vierten Durchgang nur hauchdünn in der Verlängerung mit 13:11 für sich entschied.

Bei den Herren war Olaf Dathe nur Zaungast. Der Titelverteidiger aus dem Vorjahr galt als großer Favorit für diese Veranstaltung. Doch eine vor zwei Wochen wieder aufgebrochene Verletzung machte einen Start unmöglich. (DA/jsc)

