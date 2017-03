Stallpflicht aufgehoben Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge dürfen die Tiere nach der Geflügelpest ab 1. April endlich wieder aus dem Stall. Doch es gibt einige Ausnahmen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Hühner im Landkreis dürfen ab 1. April endlich wieder den Stall verlassen. © dpa Die Hühner im Landkreis dürfen ab 1. April endlich wieder den Stall verlassen.



Das Landratsamt hebt offiziell zum 1. April das Beobachtungsgebiet zur Geflügelpest im Landkreis auf. Das bedeutet, dass Hühner, Enten und anderes Geflügel wieder außerhalb von Ställen gehalten werden dürfen. Auch Katzen und Hunde können wieder frei laufen. Die Aufhebung gilt für die Orte Wilsdruff, Tharandt, Rabenau, Freital, Kreischa, Bannewitz, Dippoldiswalde, Heidenau, Glashütte, Müglitztal, Dohna, Pirna, Lohmen und Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Nur in und um Bad Schandau bleibt das Beobachtungsgebiet weiter bestehen, informiert Pressesprecherin Annette Hörichs. Dort wurde vergangene Woche ein mit dem Vogelgrippe-Virus H5N8 infizierter toter Kormoran nachgewiesen. In einem Umkreis von drei Kilometern wurde ein Sperrgebiet eingerichtet und das Beobachtungsgebiet umfasst zehn Kilometer rund um Bad Schandau. Deshalb gilt die Stallpflicht auch noch in folgenden Orten: Bad Schandau, Kurort Gohrisch, Rathmannsdorf, Hohnstein, Reinhardtsdorf, Sebnitz, Stadt Wehlen, Königstein, Bielatal und Kurort Rathen. (szo)

Alle Infos auf der Website des Landratsamts

zur Startseite