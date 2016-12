Stallanlagen sollen Gewerbegebiet werden Der Moritzburger Gemeinderat hat der Aufstellung eines Bebauungsplans grundsätzlich zugestimmt. Jetzt sind die Eigentümer am Zug.

Ein Teil der Ställe vor den Toren Reichenbergs soll auch künftig für die Haltung von Tieren genutzt werden. Doch auch andere, vorwiegend „Grüne“ Nutzung soll möglich sein. © Arvid Müller

Es ist ein ungewöhnlicher Beschluss, den die Moritzburger Gemeinderäte am Montagabend bei ihrer Sitzung im Gasthof Auer mehrheitlich gefasst haben. Denn mit ihrer Entscheidung über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Stallanlagen in Reichenberg wollte die Verwaltung vorerst lediglich ein Votum des Gremiums einholen, ob überhaupt in dieser Richtung weiter etwas unternommen werden soll. Der Hintergrund ist, dass auf Antrag von drei Eigentümern von Flächen in diesem Bereich ein B-Plan aufgestellt werden soll, mit dem Ziel, diese als Gewerbegebiet auszuweisen. Derzeit sind die Stallanlagen im Flächenutzungsplan der Gemeinde Moritzburg für die Nutzung durch die Landwirtschaft im Außenbereich dargestellt.

Für die Aufstellung des B-Planes ist erforderlich, dass zwischen den Eigentümern und der Gemeinde ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen wird, in dem sichergestellt wird, dass die durch die Planung und die Erschließung des Gebietes anfallenden Kosten von den Antragstellern getragen werden. Nach mündlicher Auskunft der Antragsteller wird die Agrargenossenschaft Radeburg ihre Stallungen vorerst weiternutzen. Auch der Wettinische Forstbetrieb will seinen Teil weiter nutzen und gegebenenfalls mit ergänzendem Gewerbe erweitern. Beide Betriebe könnten das übrigens auf unbestimmte Zeit auch ohne einen B-Plan tun, weil sie zum sogenannten privilegierten Gewerbe gehören.

Anders ist die Situation dagegen für den dort seit rund 20 Jahren ansässigen Zimmereibetrieb. Der dürfte sich dort eigentlich gar nicht befinden, wie das Landratsamt als zuständige Baubehörde festgestellt habe. Mit dem B-Plan soll für diesen Betrieb der Standort baurechtlich gesichert werden. Die Boxdorfer Firma Perspektive Grün soll dagegen dort neu etabliert werden.

Volker John (CDU) begrüßte den Wunsch der Eigentümer. „Ich finde es gut, dort endlich eine Grundordnung reinzubringen. Wenn wir dem nicht zustimmen, wird es das Areal in zehn oder 20 Jahren wohl immer noch in der gleichen Form geben.“ Kerstin Mißbach (CDU) sagte, dass die Genossenschaft schon viel getan habe. „Wir wollen Dorf bleiben. Was sich dort angesiedelt hat, sollen wir schützen. Mehr sollte es aber nicht werden“, ergänzte sie. Steffen Hönack (SPD) stellte voran, dass er grundsätzlich für die Aufstellung eines B-Plans sei. „Ich hätte mir aber gewünscht, die Sache auf eine breitere Basis des Ortschaftsrats zu stellen.“ Auch Hubert Rosin kritisierte die Eile und mangelnde Einbeziehung der Bürger.

Die Moritzburger Bauamtsleiterin Birgit Hohmann stellte daraufhin klar, dass mit dem Votum lediglich die Frage geklärt werden soll, ob überhaupt in dieser Richtung weiter etwas passieren soll. Vor einem förmlichen Aufstellungsbeschluss müssten zunächst die Planungsziele formuliert und beschrieben sowie ein städtebaulicher Vertrag abgeschlossen werden. Im weiteren Verlauf würde dann auch die übliche Auslegung und Bürgerbeteiligung erfolgen.

Gemeinderat Andreas Timmler (FDP) sprach sich mit deutlichen Worten für ein Votum aus. „Die Eigentümer brauchen Sicherheit.“

Die Abstimmung fiel dann recht klar aus. Mit Ja stimmten elf Räte, fünf enthielten sich der Stimme. Daniel von Sachsen nahm als Betriebsleiter der Wettinischen Forstverwaltung wegen Befangenheit weder an der Diskussion noch an der Abstimmung teil.

Am 4. Januar soll über das Vorhaben in einer eigens angesetzten öffentlichen Sitzung des Reichenberger Ortschaftsrats gesprochen werden.

