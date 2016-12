Stalins mörderische Befehlskette Denis Karagodin erforschte das Schicksal seines hingerichteten Urgroßvaters. Die Recherche ergab neue Erkenntnisse.

Josef Stalin (vorn) und NKWD-Chef Nikolai Jeschow (r.) im Sommer 1937 am Moskau-Wolga-Kanal: Sie waren verantwortlich für die Massenverfolgungen in der Sowjetunion der 1930er-Jahre. Dem Terrorregime fielen Millionen Menschen zum Opfer. Links im Bild stehen Verteidigungsminister Woroschilow und Außenminister Molotow. © universal images group/getty ima

Denis Karagodin war fest davon überzeugt. Eines Tages wird er die Namen der Verantwortlichen kennen, die seinen Urgroßvater 1938 umgebracht haben. Der Bauer Stepan Karagodin war während der Stalin’schen Säuberungen als vermeintlicher Spion im Januar 1938 festgenommen und kurz darauf hingerichtet worden. Stepans Familie erfuhr von seinem Tod erst in den 1950er-Jahren, als den Angehörigen posthum die Rehabilitierung schriftlich mitgeteilt wurde. Stepan war in der „Sache Harbin“ als Drahtzieher und vermeintlicher japanischer Spion angeklagt worden. Mindestens 30 000 Verdächtige sollen in dieser Sache damals inhaftiert und erschossen worden sein.

Vor fünf Jahren beschloss Denis Karagodin, dem Schicksal des Urgroßvaters nachzugehen. Der studierte Philosoph wollte anhand von Dokumenten die Befehlskette aufzeigen, die für den Mord am Urgroßvater verantwortlich war. Vom Politbüro der KPdSU in Moskau bis hinab zu den Handlangern vor Ort im sibirischen Tomsk: Leitern des örtlichen Büros des Geheimdiensts NKWD, Fahndern, Fahrern, Gefängniswärtern und Sekretärinnen, die die Urteile abtippten. Mehr als 20 Menschen waren gewöhnlich beteiligt.

Historiker und Archivmitarbeiter des FSB Geheimdienstes, der Nachfolgeorganisation der Geheimpolizei NKWD, hielten das für ausgeschlossen. „Die meisten glaubten, die Akte gäbe es nicht mehr, sie sei vernichtet oder gesäubert, wie es damals hieß“, meint Karagodin. „Ich war mir jedoch sicher, dass sie noch existiert.“

Kopie einer brisanten Akte

Fünf Jahre korrespondierte er mit Archiven und Nachkommen von Terroropfern. Der Schriftverkehr mit den Geheimdienstarchiven sei mühselig gewesen. Mitte November traf die Kopie einer Akte aus Nowosibirsk ein. Es war ein Spezialarchiv, auf das er zufällig durch einen Vermerk auf dem Vorgang eines ebenfalls hingerichteten Nachbarn des Urgroßvaters aufmerksam wurde. Später sollte sich herausstellen, dass Akten regelmäßig dorthin ausgelagert wurden.

Die Akte enthielt das Urteil und den Erschießungsbefehl der Tomsker NKWD-Abteilung gegen Stepan und drei Dutzend weitere Inhaftierte. Die Verantwortlichen im Tomsker NKWD Büro und das Erschießungskommando waren namentlich erwähnt. „Erst dann begriff ich, meine Arbeit ist abgeschlossen, die Kette ist komplett“, so Karagodin.

Mit jedem Jahr geben die FSB-Archive unwilliger Auskunft. Karagodin vermutet daher, die Archivare in Nowosibirsk seien sich über die Brisanz der Akte nicht im Klaren gewesen.

Der 34-Jährige scheint bislang der erste zu sein, dem es gelang, die tödliche Befehlskette lückenlos nachzuweisen. Die Nachricht verbreitete sich in den sozialen Medien in Windeseile. Kurz darauf meldete sich bereits die Enkelin eines Mannes aus dem Erschießungskommando. Sie hatte keine Ahnung, womit sich der Großvater damals beschäftigte, und war bestürzt. Denn auch ihr Urgroßvater mütterlicherseits gehörte zu Stalins Opfern. „Jetzt stellt sich heraus, dass es in einer Familie Opfer und Täter gab. Das ist sehr schmerzlich.“ Sie schäme sich und bäte um Vergebung, auch wenn sie nicht beteiligt gewesen sei. Karagodin dankte ihr. Für ihn sei das eine Geste ziviler Versöhnung.

Der Philosoph will nun vor Gericht ziehen. Auftraggeber, Mitläufer und Mörder sollen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Juristisch dürfte das schon wegen der Verjährungsfristen schwierig sein. Doch nicht allein deswegen. Auch der unausgesprochene Konsens zwischen Staat und Gesellschaft blockiert die Aufarbeitung. Gräueltaten werden verschwiegen und die Stalin-Ära verklärt.

Karagodins Vorstoß ist auch in den sozialen Medien umstritten. Fast gleichzeitig veröffentlichte die Menschenrechtsorganisation „Memorial“, die seit drei Jahrzehnten die Aufarbeitung des Stalinismus betreibt, die Liste von fast 40 000 Mitarbeitern der Geheimpolizei NKWD. Der Hobbyhistoriker Andrej Schukow notierte über 15 Jahre hinweg Namen, die in Urteilen gegen „Volksfeinde“ auftauchten, und verfolgte deren weiteren Karriereweg.

Das offizielle Russland ist beunruhigt. Putins Pressesprecher Dmitri Peskow warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft. Die kremlnahe Zeitung Iswestija lehnt die Aufarbeitung ab, da dies angeblich nur den Wunsch nach persönlicher Rache fördere. Die Zeitung Komsomolskaja Prawda meldete unterdessen, ehemalige Geheimdienstmitarbeiter hätten in einem offenen Brief Staatspräsident Putin gebeten, die im Internet zugängliche Memorial-Liste zu schließen. Sie fürchten sich vor der Rache der Kinder.

