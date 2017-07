Stahlwerker wollen den Anschluss nicht verlieren Die Feralpi-Mitarbeiter verdienen weniger als Kollegen in Gröditz oder Zeithain. Darüber wurde am Montag verhandelt.

Die Beschäftigten von Feralpi fordern zehn Prozent mehr Lohn. Mitten drin: der Riesaer IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly (graues Hemd). © Sebastian Schultz

Die IG Metall schmeißt eine Runde: Vor dem Feralpi-Werksgelände gibt es am Montag gratis Bratwurst. „Das ist aber natürlich nicht der ausschlaggebende Grund, warum die Kollegen gekommen sind“, sagt der Riesaer IG-Metall-Gewerkschaftssekretär Stefan Ehly. Das wird auf den ersten Blick klar: Männer, und wenige Frauen, stehen mit Transparenten und IG-Metall-Fahnen vor dem Werk.

Mit den roten Trillerpfeifen, die Ehly zuvor verteilt hat, geben sie ein Konzert, das so laut ist, dass man einen Schritt beiseite treten muss, um sich unterhalten zu können. Ein „echter“ Streik ist es jedoch nicht. Die Gewerkschaft hat zu einer „Aktion“ zusammengetrommelt. Die Teilnehmer kommen gerade von der Schicht, müssen noch dorthin oder aber haben Urlaub. Alle anderen sind wie gewohnt an ihrem Arbeitsplatz. Nur bei einem richtigen Warnstreik können die Beschäftigten der Arbeit fernbleiben, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Doch bei diesem letzten Mittel des Arbeitskampfes sind die Riesaer Stahlwerker noch nicht angekommen.

Aktuell stehen die regulären Verhandlungen um einen neuen Haustarif bei Feralpi an. Zehn Prozent mehr Lohn fordern die Angestellten – eine echte Hausnummer bei Tarifverhandlungen. Die Feralpi-Beschäftigten wollen nicht den Anschluss an die Kollegen verlieren, die etwa im Rohrwerk in Zeithain oder bei den Schmiedewerken in Gröditz arbeiten. Denn deren Arbeitgeber zahlen anders als Feralpi nach dem Flächentarif Ost.

Für die Riesaer Stahlwerker handelt die IG Metall eigene Haustarifverträge aus. Im Vergleich zu ihren Kollegen fühlen sich die Feralpianer unfair behandelt. Gewerkschaftssekretär Ehly macht die Unterschiede an der sogenannten Eckentgeltgruppe, die als Orientierung für die Bezahlung aller Beschäftigten dient, deutlich: „Ein Facharbeiter verdient bei Feralpi nach der Ausbildung zehn Euro brutto plus Zuschläge, etwa für Nacht- oder Wochenendschichten“, sagt er.

Bei den Unternehmen, die nach Tarif zahlen, liege der Stundenlohn dieser Entgeltstufe – sobald die schrittweise Erhöhung erfolgt ist, die im Frühjahr vereinbart wurde – bei rund 15 Euro. „Feralpi hat acht Prozent Lohnerhöhung in zwei Schritten angeboten“, sagt Ehly. Doch damit waren weder die Gewerkschaft noch die Beschäftigten zufrieden.

„Wie auch“, schaltet sich ein Mann mit roter Fahne von der Seite ein. „Das Angebot ist eine Mogelpackung. Erst soll es fünf Prozent mehr geben, dann noch mal drei Prozent. Die werden dann gleich von der Inflation aufgefressen“, sagt er. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Er gelte ohnehin schon als aufmüpfig.

Klare Worte findet auch Armin Benke. Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und Sprecher der Vertrauenleute hat wie seine Kollegen hohe Erwartungen an die aktuelle Tarifrunde. „Das bisherige Angebot der Geschäftsleitung ist bei uns auf wenig Zustimmung gestoßen.“ Was ihn aktuell große Sorgen bereite, sei die hohe Fluktuation in der Belegschaft. „Der Frust der Kollegen ist spürbar. Manche sind wegen des Lohngefälles schon nach Zeithain oder Gröditz gewechselt, und das mit Mitte 50. So geht es nicht mehr weiter.“ Am Absatz könne es nicht liegen, sagt Benke und zeigt in Richtung Parkplatz. Die Lkws stehen dicht an dicht. „Das sehen ja auch die Kollegen.“

Auch über den Nachwuchs und wie er im Betrieb gehalten werden kann, will die Gewerkschaft mit der Geschäftsleitung sprechen. „Die Ausbildungsvergütung ist schon nicht schlecht. Aber für die Berufsanfänger ist Geld eben nicht mehr das ausschlaggebende Kriterium“, sagt Stefan Ehly. „Den Leuten geht es um eine langfristige Perspektive.“

Eine Stellungnahme von Werksleiter Frank Jürgen Schaefer war am Montag bis Redaktionsschluss ebenso wenig zu bekommen wie ein aktueller Verhandlungsstand. In der Regel werde der auch nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt, bevor die Mitglieder informiert seien, so Ehly. Am Ende seien auch sie es, die darüber abstimmten, ob das Angebot angenommen wird – oder die Verhandlungen weitergehen.

zur Startseite