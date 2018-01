Stahlwerk unter den Top 100 in Mitteldeutschland Die „Sachsen Bank“ hat die umsatzstärksten Unternehmen der drei mitteldeutschen Länder ermittelt. Auch ein Riesaer Betrieb gehört dazu.

Das Feralpi Stahlwerk aus der Luft. © Lutz Weidler

Riesa/Leipzig. Die zur Feralpi-Gruppe gehörenden Elbe-Stahlwerke (ESF) liegen mit einem 2016 erzielten Jahresumsatz in Höhe von 380 Millionen Euro auf Platz 47 der 100 umsatzstärksten Unternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das teilte jetzt die „LBBW Sachsen Bank“ mit Sitz in Leipzig mit. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2015 steigerten sie ihren Umsatz um sieben Millionen Euro. Die ESF sind das einzige Riesaer Unternehmen, das es unter die Top 100 geschafft hat. Dabei ist die Spannweite der Umsätzen sehr groß: Auf dem ersten Platz liegt wie schon in den Jahren der Energiekonzern Verbundnetz Gas AG aus Leipzig mit einem Umsatz von 7,21 Milliarden Euro. Die Nickelhütte Aue aus dem gleichnamigen Ort im Erzgebirge kommt mit 160 Millionen Euro auf Platz 100.

Stärkste Firmen liegen in Sachsen

In Sachsen liegen die meisten der 100 Unternehmen, auch wächst die Wirtschaft im Freistaat im Vergleich zu den beiden anderen Bundesländern am stärksten. „Die Automobilindustrie bildet mit 13 Unternehmen im Ranking den zweitgrößten Sektor, dicht gefolgt von der metallverarbeitenden Industrie, dem Maschinenbau, dem Großhandel und der Nahrungsmittelindustrie“, heißt es in der Studie, die die zur Landesbank Baden-Württemburg (LBBW) gehörende „Sachsen Bank“ bereits zum vierten Mal erstellt hat. Aufgenommen wurden nur Firmen, die ihre Umsatzzahlen veröffentlichen und eigenständige Unternehmen sind.

