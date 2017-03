Stahlwerk digital Bei Feralpi Stahl setzt man auf die elektronische Vernetzung. Mittendrin steht eine Frau.

Laura Tolettini ist bei Feralpi Stahl in Riesa für den Einkauf zuständig. Dort läuft schon viel über ein Webportal, auf das Kunden und Lieferanten zugreifen können. Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten der digitalen Vernetzung, findet die Managerin. © Sebastian Schultz

Ganze Berge von Schrott werden eingeschmolzen. Inmitten lodernder Flammen entsteht neuer Stahl: In kaum einer Fabrik geht es so elementar zu wie bei Feralpi Stahl in Riesa. Die Stahlindustrie ist nicht die erste Branche, die einem beim Stichwort „Industrie 4.0“ in den Sinn kommt – bei dem es vor allem um Vernetzung und Automatisierung geht.

Und doch ist der italienische Konzern in Riesa aktiv daran beteiligt, die nächste Stufe der industriellen Revolution zu meistern. Mittendrin: Laura Tolettini, die mit Zopf, Ohrringen und Halskette so gar nicht zum Klischee passen will, das man von Stahlwerkern hat. Als Einkaufsmanagerin steht sie auch nicht mit Helm und Handschuhen in der Werkhalle. Aber sie ist dabei, den Arbeitsplatz der Kollegen für die Anforderungen der Zukunft fit zu machen.

Deshalb hat Laura Tolettini, die schon einen italienischen Abschluss als „Master in International Management“ hat, nun einen Masterabschluss an der Handelshochschule in Leipzig drangehängt – und ihre MBA-Masterarbeit dem Thema „Industrie 4.0“ gewidmet. „Parallel zu meiner Arbeit im Einkauf habe ich 56 Interviews zu dem Thema geführt“, sagt die Akademikerin, die seit sieben Jahren bei Feralpi beschäftigt ist. Sie hat Kunden des Stahlwerks befragt, Lieferanten, Mitarbeiter, Akteure aus der Stahlbranche – etwa die Wirtschaftsvereinigung Stahl oder den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).

Von allen wollte sie wissen, wo sie Chancen und Risiken der Entwicklung sehen, die man unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ versteht. Kurz gesagt, geht es dabei darum, die industrielle Produktion mit Informations- und Kommunikationstechnik zu „verzahnen“. So versteht es die „Plattform Industrie 4.0“, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und dem für Forschung getragen wird. Reichlich Fördergeld winkt dem, der es mit intelligenten und digital vernetzten Systemen schafft, eine so weit wie möglich selbst organisierte Produktion auf die Beine zu stellen.

Doch wie kann so etwas ausgerechnet in einem Stahlwerk funktionieren? „Da gibt es eine ganze Reihe Möglichkeiten“, sagt Laura Tolettini, die mit ihrem Mann in Riesa lebt, aber regelmäßig per Flieger nach Italien pendelt. Beispielsweise könnten schon vorhandene Technologien wie automatisierte Arbeitsschritte in der Produktion besser vernetzt werden. Neue Instrumente wie der Mini-Computer in Brillenform unter dem Namen Google-Glass könnten helfen, Produktzeichnungen plastisch darzustellen; 3-D-Drucker die Herstellung individueller Produkte erleichtern.

Ein großes Thema sind virtuelle Datenspeicher, besser unter dem Begriff Cloud bekannt. „Genauso, wie man im Privatleben Smartphone, Tablet und PC miteinander verbindet, kann das auch in der Industrie funktionieren“, sagt die Norditalienerin. Ziel all dieser Technologien sei es, die vorhandenen Daten zu vernetzen – sodass überall, wo es nötig ist, immer die aktuellen Informationen zur Verfügung stehen.

Ein Beispiel gibt es im direkten Arbeitsbereich von Laura Tolettini: dem Einkauf. In einem Webportal der Feralpi-Gruppe finden Lieferanten und Kunden von Feralpi alle sie betreffenden Dokumente: Zertifikate, Lieferscheine, Rechnungen. Die Informationen sind immer aktuell und stehen jedem Berechtigten sofort zur Verfügung. „Das spart zahllose E-Mails, Faxe oder Telefonate“, sagt die Feralpi-Mitarbeiterin. Die Kunden können sich per Passwort einloggen und erhalten Zugriff auf personalisierte Daten.

Auch der Verkauf von Fertigprodukten ließe sich in der Stahlbranche online noch ausbauen – mit einem Portal, das ähnlich wie beim Online-Versandhändler Amazon funktioniert. Innerhalb des Stahlwerks ließen sich mit der Vernetzung der Maschinen und Fertigungsschritte Energie und Rohstoffe einsparen und die Arbeit effizienter organisieren. Aber fielen nicht durch eine stärkere Automatisierung auch Arbeitsplätze weg? „Im Idealfall muss der Mitarbeiter dann nicht mehr an der lauten Maschine selbst stehen, sondern bekommt Zeit dafür, die Anlage zu beobachten und den Prozess weiter zu optimieren“, sagt Laura Tolettini.

Größere Sorgen bei „Industrie 4.0“ macht ihr schon das Thema Datensicherheit. Eine zunehmende Vernetzung bedeute auch eine höhere Verletzlichkeit für virtuelle Angriffe, für Trojaner, Viren, Datendiebstahl. „Das ist dasselbe wie bei der privaten Internetnutzung.“ Trotz der Risiken könne man die Entwicklung der Technologie aber nicht stoppen – sondern müsse sie kreativ mit entwickeln.

Das Thema „Industrie 4.0“ steht im Mittelpunkt des 6. Wirtschaftstages im Landkreis Meißen am 29. März in der Börse Coswig. Alle Infos hier:

zur Startseite