Stahlwerk-Diebe verschonen Riesa Im Freitaler Stahlwerk wurde eine Bande geschnappt, die es auf wertvolle Legierungen abgesehen hatte. Bei Feralpi ist das Problem deutlich kleiner.

Welcher Hehler nimmt solche Diebesware ab? Diese Frage drängt sich bei einer aktuellen Polizeimeldung auf. Demnach wurden bereits Ende Juli in Freital drei Männer festgenommen, die immer wieder Legierungen aus dem Stahlwerk gestohlen haben sollen. Der Schaden liegt nach bisherigen Erkenntnissen bei rund 355 000 Euro.

Seit 2015 verschwanden dort regelmäßig Legierungen. So waren allein im November 2016 anderthalb Tonnen Legierungsmittel gestohlen worden. Die Kripo kam bald darauf, dass sich die Diebstähle meist in den Wochenendnächten ereigneten. Zuletzt hatte jemand in der Nacht zum 23. Juli 700 Kilo im Wert von 20 000 Euro gestohlen. Die Kriminalisten beobachteten am letzten Juliwochenende das Gelände. Dabei fielen mehrere Männer auf, die mit Taschenlampen hantierten. Drei Männer im Alter von 25 bis 41 wurden geschnappt. Die Ermittler werfen den Rumänen vor, bandenmäßig gestohlen haben. Sie kamen per Haftbefehl hinter Gitter.

Im Riesaer Stahlwerk hat man andere Probleme: Zwar sei seit anderthalb Jahren vom Werksgelände nichts mehr gestohlen worden, heißt es von Feralpi. Hin und wieder machen sich allerdings Metalldiebe am technischen Denkmal vor dem Zaun zu schaffen – der Ilgner-Anlage. Dort sei der Wert der Beute aber gering. (SZ/csf)

