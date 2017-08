Stahlwerk-Diebe in Haft Die drei Männer haben im Edelstahlwerk Freital Legierungen für über 350 000 Euro gestohlen. Jetzt wurde die Bande beim Einbruch erwischt.

Im Edelstahlwerk Freital lagern wertvolle Legierungen, die oft speziell auf Kundenwunsch hergestellt werden. © Karl-Ludwig Oberthuer

Drei Männer, 25, 28 und 41 Jahre alt, wurden vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, als Bande mehrmals Legierungen im Edelstahlwerk Freital gestohlen zu haben. Der Schaden beläuft sich nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf rund 355 000 Euro.

Seit September 2015 kam es im Stahlwerk Freital wiederholt zum Diebstahl von Legierungen, also metallischen Werkstoffen, aus den Lagerbereichen. So waren unter anderem im November 2016 rund 1,5 Tonnen Legierungsmittel gestohlen worden. In den folgenden Monaten waren Unbekannte offenbar wiederholt dort, um die Gegebenheiten auszukundschaften.

Im Zuge der Ermittlungen der Kriminalpolizei wurde deutlich, dass sich die Diebstähle sowie Versuche offenbar immer in den Wochenendnächten ereigneten. Letztmals hatten Unbekannte in der Nacht zum 23. Juli rund 700 Kilogramm Legierungen im Wert von rund 20 000 Euro gestohlen.

Die Kriminalisten beobachteten am letzten Juliwochenende den Bereich. Dabei fielen mehrere Männer auf dem Gelände auf, die mit Taschenlampen agierten. Letztlich konnten die drei gestellt werden. Die Ermittler werfen ihnen vor, als Bande die Diebstähle begangen zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dresden wurden die drei Rumänen einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen alle drei Männer Haftbefehle und setzte die in Vollzug. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten gebracht. (szo)

