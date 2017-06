Stahlwerk bildet Asylbewerber aus Feralpi hat ab August insgesamt 33 Lehrlinge. Erstmals sind auch zwei junge Flüchtlinge dabei.

Der Stahl-Spezialist Feralpi ist europaweit tätig. Laut Unternehmen gehört ein reger Austausch über die Ländergrenzen dazu – vor allem zwischen den Standorten Lonato am Gardasee und Riesa. Das geht allerdings weit über das italienische Mineralwasser hinaus, das die Mitarbeiter auch in Riesa trinken. Der Riesaer Stahlhersteller lege großen Wert auf Offenheit und Toleranz gegenüber allen Menschen, egal welcher Herkunft und Religion, heißt es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Auf Exkursion ins KZ

Um Bewusstsein für diese Haltung zu schaffen, hat sich Werksdirektor Frank Jürgen Schaefer Anfang Mai mit 20 Lehrlingen auf den Weg ins österreichische Linz gemacht. Gemeinsam nahmen sie an der Befreiungsfeier der KZ-Gedenkstätte Mauthausen teil und erinnerten mit einem Kranz an die Opfer des Nationalsozialismus. Besichtigungen des Bergwerks „Bergkristall“ – in dem Zwangsarbeiter Rüstungsgüter herstellen mussten – oder des Krematoriums im KZ-Außenlager Gusen sollten den Blick der Jugendlichen dafür schärfen, was Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung bereits angerichtet haben.

Laut Feralpi haben diese Themen mehr als sieben Jahrzehnte später wieder neue Brisanz im gesellschaftlichen Alltag erhalten. „Feralpi bestärkt als Arbeitgeber daher nicht nur seine Schützlinge in Sachen offene Haltung“, teilt das Unternehmen mit. Seit einigen Jahren unterstütze man das Projekt „Woche der Demokratie“ in der Oberschule am Merzdorfer Park in Riesa.

Sieben verschiedene Berufe

Nun soll auch der Mitarbeiterkreis im Riesaer Werk internationaler werden. Zu den italienischen Kollegen kommen in den nächsten Monaten noch weitere Fremdsprachler dazu: „Zwei junge Asylbewerber erhalten die Chance, sich über eine Ausbildungsstelle beim Stahlkocher in Riesa zu integrieren“, teilt Feralpi mit.

Mit Start des neuen Ausbildungsjahres im August wird Feralpi insgesamt 33 junge Erwachsene in sieben Berufsbildern ausbilden. Sie wollen etwa Verfahrensmechaniker werden, Industriemechaniker oder Elektroniker. (SZ)

