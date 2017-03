Stahlwerk 4.0 Feralpi will die Produktion besser vernetzen und automatisieren. Das soll auch beim Energiesparen helfen.

Auch solche Arbeitsplätze gibt es im Riesaer Stahlwerk: Sören Miethe ist bei Feralpi für Produktionsplanung und Technologie zuständig. Die Vernetzung in Stahl- und Walzwerk soll 2017 weiter zunehmen. © Sebastian Schultz

Wer an das Riesaer Stahlwerk denkt, der hat mit Sicherheit nicht als Erstes Sören Miethes Arbeitsplatz vor dem inneren Auge. Hier sieht es aus wie in vielen deutschen Büros: Schreibtische, Bürostühle, Computerbildschirme. Nur die grüne Jacke erinnert dann doch daran, dass sich diese Büroräume auf dem Feralpi-Gelände befinden. Auch im Stahlwerk geht es nicht mehr ohne Digitalisierung. Die wird in der Zukunft eher noch zunehmen. „Industrie 4.0“ ist das Stichwort, also die stärkere Vernetzung und Automatisierung.

Derzeit wird in Riesa deshalb ein sogenanntes Fertigungsleitsystem in Betrieb genommen. In der zweiten Jahreshälfte soll es vollständig zum Einsatz kommen. Aufgabe des Systems ist es, den gesamten Fertigungszyklus vom Schrotteinsatz bis zum ausgelieferten Endprodukt zu erfassen und die Produktion zentral zu steuern. Das soll laut Feralpi unter anderem die Produktionsdurchlaufzeiten verkürzen und den Ressourceneinsatz optimieren.

Damit diese zentrale Steuerung überhaupt möglich ist, musste Feralpi zunächst die notwendige Dateninfrastruktur schaffen. Das bedeutete zum einen, die verschiedenen IT-Systeme zusammenzuführen. Informationen in Bezug auf Kundenaufträge, Bestände, Anlagenkapazitäten und Produktionsplanung waren in der Vergangenheit jeweils getrennt verfügbar. „Diese oft ‚manuelle‘ Planung war aufwendig und erforderte bei jeder Änderung Vorlaufzeiten, um die Aufträge an die Produktion in Papierform durchzustellen“, erklärt Markus Reinartz, Geschäftsbereichsleiter Produktion bei Feralpi. „Die hohen Auslastungen der Produktionsanlagen und die zunehmend wachsenden Anforderungen an die Lieferfähigkeit bei sich schnell ändernden Marktsituationen erforderten somit die Einführung eines neuen Produktionsplanungssystems.“

Parallel hat das Stahlwerk alle dezentralen Automatisierungssysteme am Standort vernetzt, um sämtliche Daten zur Überwachung der Fertigungsprozesse in eine zentrale Datenbank zu überführen. „Das Fertigungsleitsystem greift kontinuierlich auf diese Daten zu, um jederzeit den aktuellen Stand der Fertigung zu verfolgen, Abweichungen vom Plan zu erkennen und bei Bedarf Korrekturmaßnahmen einleiten zu können“, erklärt Markus Reinartz. Neu sei die webbasierte Bedienoberfläche, die eine nahezu unbeschränkte Anzahl an Nutzern mit einem Internetbrowser einen Zugriff auf das System ermöglicht.

Neben den reinen Erzeugungsdaten werden in der zentralen Datenbank auch Energie-, Material- und Betriebsmittelverbräuche archiviert. Durch Verarbeitung dieser Daten assistiere das Leitsystem bei der Ressourcenplanung von Feuerfestmaterial im Stahlwerk und bei der termingerechten Bereitstellung der Walzen im Walzwerk. „Weiterhin bieten leistungsstarke Analyseprogramme den Technologen im Werk die Möglichkeit, Fertigungsprozesse mithilfe von Kennzahlen zu überwachen und nachhaltig zu verbessern“, so Reinartz.

Eine wichtige Komponente fehle in all den beschriebenen Inhalten aber noch: die automatische Entscheidungsfindung. Gemeinsam mit der TU Dresden hat Feralpi deshalb ein Programm entwickelt, das Aufträge an das Walzwerk nach technischen Vorgaben gruppiert und danach die Produktionsreihenfolge automatisch berechnet. „Dieser auf mehreren Wochen ausgelegte Produktionsplan wird danach gemäß definierter Kriterien wie Produktivität, Liefertreue und technischer Restriktionen bewertet und dem Produktionsplaner zur Bestätigung vorgelegt“, sagt Markus Reinartz.

Der Planer könne bei Bedarf die Kriterien neu gewichten, um mögliche Varianten des Produktionsplanes neu zu berechnen. Damit werden reproduzierbare Planungsergebnisse erzielt und notwendige Änderungen im Produktionsplan rechtzeitig ohne manuellen Aufwand erkannt. Auch die Abstimmung zwischen Stahl- und Walzwerk soll das Fertigungsleitsystem verbessern – und damit Energie sparen. Stückgenau werde das System den Transport der sogenannten Stranggussknüppel zum Walzwerk verfolgen und die Durchlaufzeiten berechnen. Damit lassen sich Fertigungsumstellungen im Stahl- und Walzwerk genau abstimmen und der kontinuierliche Einsatz von heißen Knüppeln am Walzwerksofen steuern. (SZ)

Das Thema „Industrie 4.0“ steht im Mittelpunkt des 6. Wirtschaftstages im Landkreis Meißen am 29. März in der Börse Coswig. Alle Infos unter:

www.wirtschaftsregion-meissen.de/wirtschaftstag-2017.html.

zur Startseite