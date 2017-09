Stahlmax fährt in Lommatzsch Um das Schützenhaus ist es ruhig geworden. Doch der Schein trügt, sagt Geschäftsführerin Susann Kohlmann.

Susann Kohlmann (34) ist seit dem vergangenen Jahr Geschäftsführerin der Schützenhaus Lommatzsch GmbH.

Frau Kohlmann, seit Anfang vorigen Jahres sind Sie Geschäftsführerin des Schützenhauses Lommatzsch. Ihr Vorgänger hatte in seinem letzten Jahr einen rechnerischen Verlust von 97 000 Euro ausgewiesen. Wie sah es 2016 aus?

Wir machen auf dem Papier nach wie vor Verluste, was vor allem an den Abschreibungen liegt. Im Vorjahr hatten wir so einen Verlust von 74 900 Euro. Seit dem 1. Januar 2016 ist das Haus komplett an die Stadt vermietet. Sie zahlt Pacht und außerdem einen Beteiligungszuschuss, unterm Strich ist es wie in den Vorjahren ein städtischer Zuschuss von 55 000 Euro. Wir sind also das zweite Jahr in Folge beständig.

Wie steht es um die Vermietung der Räume?

Wir haben sämtliche Räume vermietet. Der Karnevalsklub und die Handballer haben hier ihre Vereinszimmer, die Karnevalisten zusätzlich einen Teil ihres Fundes hier untergebracht. In dem Haus befinden sich bekanntlich die Bibliothek, die sich auch im Internetzeitalter steigender Beliebtheit erfreut, die Kleiderkammer und die Lommatzscher Tafel. Das Schützenhaus ist damit tatsächlich zu einem Volkshaus für die Lommatzscher geworden, so wie es ja bis zur Wende auch hieß.

Wie sind die Säle ausgelastet?

Auch die vermieten wir ja, und damit sind wir sehr zufrieden. Natürlich könnte es immer noch ein bisschen besser sein. Der Fasching findet hier statt, aber auch Schuleinführungsfeiern und Abibälle. Auch das Gymnasium Nossen hat für 2018 wieder seinen Abiturientenball bei uns angemeldet. Dabei sind die Mieter völlig frei, was zum Beispiel Catering anbetrifft. Wir vermieten die Hülle, wie die Mieter diese dann füllen, ist ihnen überlassen.

Und die Bowlingbahn?

Die ist von September bis April sehr gut ausgelastet. Wer einen Termin haben möchte, muss sich beeilen. Im Sommer hingegen sieht es damit eher etwas mau aus. Bei schönem Wetter sind die Leute eben lieber im Freien.

Suchen Sie noch immer einen Pächter für die Gaststätte?

Wir haben die Suche nach einem Pächter nicht aufgegeben, aber es fehlt realistischerweise einfach an der Nachfrage. Deshalb suchen wir nicht aktiv. Wenn jemand kommt, ist es gut, aber große Hoffnungen haben wird da nicht. Es hat sich ja in den vergangenen Jahren gezeigt, dass ein Gaststättenbetrieb im Schützenhaus kaum auf Dauer wirtschaftlich zu betreiben ist. Mehrere Pächter sind daran gescheitert. Die Gaststätte wird aber auch beispielsweise für Familienfeiern vermietet.

Wie sieht es mit Kulturveranstaltungen in Lommatzsch aus?

Eigene Veranstaltungen organisiert die Stadt nicht mehr, das finanzielle Risiko ist einfach zu groß.

Sind in absehbarer Zeit größere Investitionen im Schützenhaus fällig?

Nein, es wurde ja viel gemacht, ich denke beispielsweise an die Akustikdecke im großen Saal. Die Notausgangstüren werden demnächst instand gesetzt.

In der Stadtverwaltung sind Sie auch für den Krautmarkt zuständig, der an diesem Sonntag stattfindet. Was gibt es Neues?

Zunächst einmal den Austragungsort. Wegen der Bauarbeiten am Markt findet der Krautmarkt in diesem Jahr auf dem Festplatz hinter der „Dritten Halbzeit“ statt. Es haben sich 18 Händler angemeldet, so viele wie noch nie. Neu sind diesmal eine Keramikwerkstatt und ein Stand mit Pferdespezialitäten. Der Eröffnungsgottesdienst findet diesmal im Schützenhaus statt.

Das Festgelände ist ein Stück „weg vom Schuss“. Wie sollen vor allem ältere Leute dahin kommen?

Erstmals wird der „Stahlmax“ aus Riesa durch die Stadt fahren. Er dreht in regelmäßigen Abständen seine Runden vom Markt über den Bahnhof und die Volkmann-Allee zum Festgelände und zurück. Das Mitfahren ist übrigens kostenlos.

Der Krautmarkt ist das einzige Fest, das die Stadt ausrichtet. Bleibt es auf lange Sicht dabei?

Die Stadt ist seit 2016 Schirmherrin des Weihnachtsmarktes, der bei uns Hofweihnacht heißt und vom Handels- und Gewerbeverein organisiert wird. Er findet in diesem Jahr am Sonnabend, dem 9. Dezember, statt.

Wird es wieder Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz geben?

Ich denke, die Lommatzscher sind ganz zu frieden so, wie es jetzt läuft.

Krautmarkt in Lommatzsch am Sonntag, dem 10. September, von 12 bis 18 Uhr.

