Fußball Stahl wird ausgebremst In der Fußball-Landesliga feiert der Reichenbacher FC ausgerechnet gegen Riesa den ersten Heimsieg in dieser Saison.

Riesas Torhüter Marcus Hesse war in Reichenbach vor allem nach dem Seitenwechsel gefordert. Nach dem 0:1 hielt der Stahl-Kapitän seine Mannschaft mit zwei starken Paraden im Spiel, aber dann war er gegen Doppel-Torschütze Marcel Schwandner erneut machtlos. © Ronny Belitz

Reichenbach. Die Serie ist gerissen. Nach vier ungeschlagenen Spielen kassierte die BSG Stahl Riesa am Sonntag in Reichenbach eine 0:2 (0:0)-Niederlage. Vor 130 Zuschauern gingen beide Treffer auf das Konto des eingewechselte Marcel Schwandner (65., 82.). Für die abstiegsbedrohten Gastgeber war es der erste (!) Heimsieg in dieser Saison. Vor der Pause hatte der sich allerdings überhaupt nicht angedeutet.

Die Gastgeber begannen forsch und attackierten früh. Zwei Schüsse von Marcus Pechtl verfehlten das Riesaer Tor, ein Meyer-Kopfball zischte knapp vorbei. Stahl hatte einige Anlaufschwierigkeiten, im Mittelfeld klafften zu große Lücken. Nach der Druckphase des Reichenbacher FC übernahmen aber die Riesaer das Zepter. Philipp Schröter (33.) und Paul Kiontke (37.) scheiterten mit Distanzschüssen an RFC-Torhüter Michel Bößneck. Die „dickste“ Gelegenheit verpasste Paul Kiontke in der 41. Minute. Nach einem Steilpass lief er allein auf den Torwart, umspielte diesen, schob aber das Spielgerät aus Nahdistanz am leeren Gehäuse vorbei.

Auch gleich nach Wiederanpfiff hätten die Reichenbacher bei einem Kopfball von Johannes Runge (51./Pfosten) in Rückstand geraten können. Die schlechte Chancenverwertung sollte sich für Stahl bitter rächen. Die Gastgeber übernahmen nun die Regie. Mit der Einwechslung von Schwandner kam frischer Wind in die RFC-Reihen. Die Platzherren kämpften sich ins Geschehen zurück, fanden in die Zweikämpfe und kauften den Riesaern den Schneid ab.

Dagegen kamen bei der Stahl-Elf die Flanken nicht mehr an, Pässe fanden den Mitspieler nicht oder man verzettelte sich in Einzelaktionen. So verpufften die Angriffe im Halbfeld. Den Willen, den Sieg doch noch auf die Reihe zu bekommen, konnte man der BSG aber nicht absprechen.

Durch einen Reichenbacher Konter gerieten die Riesaer nach reichlich einer Stunde in Rückstand. Marcus Pechtl lief in den Strafraum und passte im entscheidenden Moment vor Stahl-Torwart Marcus Hesse quer zum eingewechselten Marcel Schwandner – der das Leder nur noch ins leere Gäste-Tor schieben brauchte.

Riesaer erwarten VfL Pirna-Copitz

Die Riesaer verbleiben mit 21 Punkten auf Platz sieben. Am Samstag bestreitet die BSG Stahl ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr. Tabellennachbar VfL Pirna-Copitz (8.) ist in Riesa zu Gast. Die Mannschaft von Ex-Profi Nico Däbritz fertigte am Samstag daheim den VFC Plauen II mit 4:0 ab und hat nur einen Zähler weniger auf dem Konto. Stahl-Coach Daniel Küttner und seine Mannen sind also noch einmal gefordert.

zur Startseite